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Şeytanın aklına bile gelmez! Bankayı kebap, suşi ve künefeyle dolandırdılar: 20 günde dudak uçuklatan vurgun

23.09.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcıların bir bankada vurgun yapmak için kullandığı yöntem kelimenin tam anlamıyla 'pes' dedirtti. Çete kredi kartından harcama yapıp ardından o parayı karta iade edilmiş gibi gösterdi. Şişirilmiş kart limitiyle 20 gün boyunca milyonlarca liralık künefe, kebap ve suşi satın aldılar. Tam 102 milyon liralık dolandırıcılık bir ihbar sayesinde ortaya çıkarken 61 kişi gözaltına alındı.

Şeytanın aklına bile gelmez! Bankayı kebap, suşi ve künefeyle dolandırdılar: 20 günde dudak uçuklatan vurgun

Bankanın açığını kullandılar, kartlardaki limitleri hiç duyulmamış bir yöntemle artırdılar. O kredi kartlarıyla yüzlerce künefe, suşi ve kebap aldılar. Özel bankayı tam 102 milyon TL dolandırdılar. Dolandırıcılık bankanın dikkatli bir müşteri sayesinde ortaya çıktı. Durumun anlaşılması üzerine bankada hemen kırmızı alarm verildi. Dolandırıcıların ABD'deki bir şirket aracılığıyla kredi kartı limitlerini artırdığı ortaya çıktı.

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GELEN MESAJLARI KONTROL ETMEDEN İŞLEME ALDILAR

Örneğin 50 bin TL limiti olan bir kartla 20 bin TL'lik bir alışveriş yapmış ve iptal etmiş gibi gösterdiler. Bankaya da ücret iadesi içeren mesajlar gönderdiler. Sistemdeki o açık aslında bankanın dikkatsizliğiydi. Gelen o iade mesajlarını kontrol etmeden işleme aldılar. Gerçekte bir para alışverişi yapılıp yapılmadığına bakmadıkları için aslında o kullanıcıların hesaplarındaki o limitleri yükseltmiş oldular.

20 GÜNDE 102 MİLYON TL'LİK VURGUN

Kredi kartına para yatırılmış gibi gösterip olduğundan fazla limit elde eden o dolandırıcılar, bu kez de işbirlikçi hesap arayışına girdi. Çünkü o kartlardaki limitleri paraya çevirmek için anlaştıkları esnafın pos cihazına ihtiyaçları vardı. Onlarda inanılır gibi değil ama o esnaflardan milyonlarca TL'lik kebap, künefe ve suşi aldılar. Bu alışverişlerle elde ettikleri para 20 günde 102 milyon TL'yi buldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kanal D Haber'in haberine göre gerçeklerin ortaya çıkmasıyla savcılık devreye girdi. Dolandırıcılık suçuna karışan 61 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık banka

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