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  4. Şeytanın aklına gelmez! Araçtan kaşla göz arasında kristal parça çaldılar

Şeytanın aklına gelmez! Araçtan kaşla göz arasında kristal parça çaldılar

28.05.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da benzerine az rastlanır türden bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir kişi sürekli olarak otomobil kiralama uygulamasından araç kiraladı. Farklı günlerde toplamda 48 araç kiralayan şahıs, aracı park halinde bırakmadan önce uyanıklık ederek egzozdan kristal parçaları çaldı. 20 bin TL'lik parçaların çalındığının tespit edilmesinin ardından şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şeytanın aklına gelmez! Araçtan kaşla göz arasında kristal parça çaldılar

İstanbul'un Çağlayan ilçesindeki hırsızlıkta şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. Uygulama üzerinden otomobil kiralayıp egzoz kısmındaki yaklaşık 20 bin liralık katalitik konvektör içindeki kristalleri çalan şahsın aracı kiraladıktan sonra tamirciyle işbirliğiyle yaptığı öğrenildi. Kiralama şirketinin ihbarıyla harekete geçen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, uyanık hırsızı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.15 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonundaki uygulama üzerinden araç kiralama işi yapan bir şirkete ait otomobillerden tuhaf bir hırsızlık gerçekleşti. Araç kiralayan hırsızlar, otomobili park halinde sürüşü bitirmeden önce aracın egzoz kısmında bulunan ve yaklaşık 20 bin liralık katalitik konvektördeki kristal parçaları çaldı. Yapılan incelemede aynı şahsın, firmadan farklı günlerde toplam 48 araç kiraladığı ve park ederek uygulamadan çıkış yaptığı sırada da 11 araçta katalitik konvektördeki kristallerin çalındığı tespit edildi.

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ARACI KİRALAYIP TAMİRCİYLE ORTAK İŞ YAPIP EGZOZDAN PARÇA ÇALDILAR

Durumu fark eden şirket yetkilisi Murat İ., olayı polise ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Murat İ. ile görüşerek araçların GPS üzerinden kiralandığı zaman gittiği adresleri belirledi. Son kiralanan aracın Deniz S. isimli bir şahıs tarafından kiralandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, aracın bir sokak üzerindeki Mustafa T. isimli bir şahsa ait oto tamircisinde olduğunu belirledi. İş yerine gelen Kağıthane polisi Mustafa T. ile yaptığı görüşmede, aracı İbrahim S. isimli bir şahsın getirdiği daha öncede aynı şahsın araçlar getirdiğini belirledi.

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EGZOZDAN ÇIKARILAN KRİSTALLER TAMİRCİDE BULUNDU

Kağıthane polisi oto tamircinin içerisinde yaptığı aramada katalitik konvektördeki kristal parçaların beyaz poşet içerisine saklanmış bir şekilde buldu. Aracı kiralayıp sanayiye getiren İbrahim S. isimli şahıs, olaydan habersiz gibi aranarak tamirciye çağrıldı. Tamirciye gelen İbrahim S. ve tamirci Mustafa T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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(İHA)

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