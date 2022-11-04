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Şeytanın aklına gelmez! Buldukları yöntemle milyonluk vurgun yaptılar... Aralarında avukat, polis ve noter de var

04.11.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta akılalmaz dolandırıcılık. Kiraya verdikleri araçlara sistem kuran dolandırıcılar uzaktan kitledikleri arabalarla 5 milyonluk vurgun yaptı. Çok sayıda kişiyi dolandıran örgütün için avukat, polis, noter ve tamirci olduğu belirlendi. Salı günü yapılan operasyonla gözaltına alınan dolandırıcılardan 19'u gözaltına alındı. Örgüte ait 20 araca da el konuldu.

Şeytanın aklına gelmez! Buldukları yöntemle milyonluk vurgun yaptılar... Aralarında avukat, polis ve noter de var

Kahramanmaraş'ta, kiraya verdikleri araçları uzaktan kilitledikten sonra 'Arıza yaptırmışsın' diyerek, 100'e yakın kişiden 5 milyon lira aldığı öne sürülen araç kiralama şirketlerine, polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında polis, avukat, noter katibi ve tamirci de bulunan 19 şüpheli, gözaltına alındı.

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MÜŞTERİLERİ KANDIRIP BOŞ SENET İMZALATTILAR

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne giden kişi, araç kiralama firmasından kiraladığı otomobilin bir süre sonra çalışmadığını ve aradığı firma sahiplerinin 'Araca arıza yaptırmışsın' diyerek kendisine boş senet imzalattırdığını söyledi. İhbar üzerine çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 kardeşin sahibi olduğu araç kiralama şirketlerinin aynı yöntemle farklı kişileri de dolandırıldığını belirledi.

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ARACI UZAKTAN KİLİTLEYİP 'MASRAF' PARASI İSTEMİŞLER

Emniyet bünyesinde kurulan özel ekip, yaptığı çalışmada, mağdurların A.K. liderliğinde suç örgütü tarafından dolandırıldığını belirledi. Takibe alınan örgütün, müşterilerinin kendilerinden kiraladıkları araçları uzaktan bağlantı yöntemiyle kilitleyip, durdurduğunu ve arayanlara da 'Araca arıza yaptırmışsın' diyerek çekiciyle götürdükleri tamircinin 50- 150 bin lira sözde masraf çıkardığını saptadı.

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AVUKAT, POLİS, NOTER...

Bazı müşterilerin kendilerine 'masraf' altında çıkarılan parayı ödediği, bazılarına ise senet imzalattırdıkları belirlenen örgütün, daha sonra bunları avukata vererek icra takibi başlattığı ve bu yöntemle yaklaşık 100 kişiden 5 milyon lira gelir elde ettiği belirtildi. Örgüte salı günü şafak vakti operasyon yapıldı. 4 aylık takiple 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen A.K., 6 kardeşi, babası, polis, avukat, oto tamircisi ve noter katibinin de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, mermi, fişek, çok sayıda senet, tapu, sözleşme ile dijital materyaller ele geçirilirken, örgüt faaliyeti çerçevesinde suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 20 araç da muhafaza altına alındı. Şüphelilerden 1'i, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla 2'si de çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

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'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'örgüt faaliyetleri çerçevesinde birden fazla kişi tarafından yağma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'özel hayatın gizliğini ihlal', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'darp', 'cebir', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'şantaj' suçlarından sorguları tamamlanan örgüt lideri A.K.'nin de aralarında olduğu 16 kişi ise adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Kahramanmaraş araç kiralama dolandırıcı

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