Şeytanın aklına gelmez! Planları tıkır tıkır işliyordu ama peruklar kaldırılınca şoke eden gerçek ortaya çıktı

Hindistan'da Chennai Uluslararası Havalimanı'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yetkililer, saç şekillerinden şüphelendikleri iki şahsı havalimanından ayrılmak üzereyken durdurdu.
Gümrük görevlileri perukları kaldırınca şok gerçek ortaya çıktı. Başlarının üstü tamamen traş edilmiş erkeklerin peruğunun altında, saç derisine yapıştırılmış siyah plastik paketler vardı.
Güçlü bir yapıştırıcıyla sabitlenen perukların altında gizlenmiş paketleri açan ekipler bu kez ağırlığı 698 gramı bulan plastik paketleri açtı, içleri altın ve para doluydu. Kaçakçıların getirdiği altın ve paranın değeri ise yaklaşık 382 bin dolardan fazla olduğu söyleniyor.
Dubai'den gelen şüphelilerin çoraplarında ve rektumlarında (kalın bağırsağın son 12-15 cm'lik kısmı) da altın bulunduğu belirtildi.
Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Chennai Havalimanı yetkilileri, 39 yaşındaki Mağrub Ekberali ve 26 yaşındaki Zübeyir Hasan Rafiyuthen'i tutukladı.
Öte yandan Hindistan'daki The Tribune gazetesinin 2019 tarihli bir makalesine göre, altını macun halinde taşımak, havalimanlarında metal dedektörleri ve röntgen makinelerinden kaçmak isteyen kaçakçılar tarafından benimsenen bir yöntem.
Bölgenin Gelir İstihbarat Müdürlüğünden bir yetkili şunları söyledi: "Kaçakçılar önce sarı metali toza dönüştürür ve daha sonra bileşiklerini macun haline getirir. Kimyasal bir prosedür uygulanarak her 1000 gram macundan yaklaşık 700 gram altın alınabilir. Büyük şehirlerdeki bazı önde gelen kuyumcuların ve altın tüccarlarının buna katılımları göz ardı edilemez. Kaçakçılar ve kuyumcular arasındaki bağı kırmak için mücadele ediyoruz.''