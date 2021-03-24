Şeytanın aklına gelmez! Planları tıkır tıkır işliyordu ama peruklar kaldırılınca şoke eden gerçek ortaya çıktı

Hindistan'da Chennai Uluslararası Havalimanı'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yetkililer, saç şekillerinden şüphelendikleri iki şahsı havalimanından ayrılmak üzereyken durdurdu.

Gümrük görevlileri perukları kaldırınca şok gerçek ortaya çıktı. Başlarının üstü tamamen traş edilmiş erkeklerin peruğunun altında, saç derisine yapıştırılmış siyah plastik paketler vardı.

Güçlü bir yapıştırıcıyla sabitlenen perukların altında gizlenmiş paketleri açan ekipler bu kez ağırlığı 698 gramı bulan plastik paketleri açtı, içleri altın ve para doluydu. Kaçakçıların getirdiği altın ve paranın değeri ise yaklaşık 382 bin dolardan fazla olduğu söyleniyor.

REKTUMLARINA BİLE SAKLAMIŞLAR

Dubai'den gelen şüphelilerin çoraplarında ve rektumlarında (kalın bağırsağın son 12-15 cm'lik kısmı) da altın bulunduğu belirtildi.

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Chennai Havalimanı yetkilileri, 39 yaşındaki Mağrub Ekberali ve 26 yaşındaki Zübeyir Hasan Rafiyuthen'i tutukladı.

''KAÇAKÇILAR VE KUYUMCULAR BİRLİKTE ÇALIŞIYOR''

Öte yandan Hindistan'daki The Tribune gazetesinin 2019 tarihli bir makalesine göre, altını macun halinde taşımak, havalimanlarında metal dedektörleri ve röntgen makinelerinden kaçmak isteyen kaçakçılar tarafından benimsenen bir yöntem.