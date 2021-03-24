HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Şeytanın aklına gelmez! Planları tıkır tıkır işliyordu ama peruklar kaldırılınca şoke eden gerçek ortaya çıktı

Şeytanın aklına gelmez! Planları tıkır tıkır işliyordu ama peruklar kaldırılınca şoke eden gerçek ortaya çıktı

24.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren kaçakçılık olayı Hindistan'da meydana geldi. İki adam, havaalanından altın ve 382 bin dolardan fazla nakit parayı peruk içine saklayarak kaçmaya çalışıyordu ancak kıskıvrak yakalandılar. Yakalanma sonunda ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Şeytanın aklına gelmez! Planları tıkır tıkır işliyordu ama peruklar kaldırılınca şoke eden gerçek ortaya çıktı

Hindistan'da Chennai Uluslararası Havalimanı'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yetkililer, saç şekillerinden şüphelendikleri iki şahsı havalimanından ayrılmak üzereyken durdurdu.

Gümrük görevlileri perukları kaldırınca şok gerçek ortaya çıktı. Başlarının üstü tamamen traş edilmiş erkeklerin peruğunun altında, saç derisine yapıştırılmış siyah plastik paketler vardı.

Güçlü bir yapıştırıcıyla sabitlenen perukların altında gizlenmiş paketleri açan ekipler bu kez ağırlığı 698 gramı bulan plastik paketleri açtı, içleri altın ve para doluydu. Kaçakçıların getirdiği altın ve paranın değeri ise yaklaşık 382 bin dolardan fazla olduğu söyleniyor.

Screenshot_28

REKTUMLARINA BİLE SAKLAMIŞLAR

Dubai'den gelen şüphelilerin çoraplarında ve rektumlarında (kalın bağırsağın son 12-15 cm'lik kısmı) da altın bulunduğu belirtildi.

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Chennai Havalimanı yetkilileri, 39 yaşındaki Mağrub Ekberali ve 26 yaşındaki Zübeyir Hasan Rafiyuthen'i tutukladı.

''KAÇAKÇILAR VE KUYUMCULAR BİRLİKTE ÇALIŞIYOR''

Öte yandan Hindistan'daki The Tribune gazetesinin 2019 tarihli bir makalesine göre, altını macun halinde taşımak, havalimanlarında metal dedektörleri ve röntgen makinelerinden kaçmak isteyen kaçakçılar tarafından benimsenen bir yöntem.

Bölgenin Gelir İstihbarat Müdürlüğünden bir yetkili şunları söyledi: "Kaçakçılar önce sarı metali toza dönüştürür ve daha sonra bileşiklerini macun haline getirir. Kimyasal bir prosedür uygulanarak her 1000 gram macundan yaklaşık 700 gram altın alınabilir. Büyük şehirlerdeki bazı önde gelen kuyumcuların ve altın tüccarlarının buna katılımları göz ardı edilemez. Kaçakçılar ve kuyumcular arasındaki bağı kırmak için mücadele ediyoruz.''

Screenshot_26

Screenshot_27

Screenshot_31

Screenshot_32

Screenshot_33

Screenshot_34

Screenshot_35

Screenshot_37

Screenshot_38

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
ABD'nin en büyük toprak sahibi Gates neden bu kadar arazi aldı?ABD'nin en büyük toprak sahibi Gates neden bu kadar arazi aldı?
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
Hindistan

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

ABD'nin en büyük toprak sahibi Gates'in neden bu kadar arazisi var?

ABD'nin en büyük toprak sahibi Gates neden bu kadar arazi aldı?

Avustralya’da sel sularında mahsur kalan kişi arabasında ölü bulundu

Sel sularında mahsur kadı, arabasında ölü bulundu!

Pfizer’dan aşıdan sonra ilaç hamlesi

Pfizer’dan aşıdan sonra ilaç hamlesi!

Son Dakika: Brüksel'de kritik görüşme!

Brüksel'de ABD ile kritik temas!

Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi

Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi

Günlerdir kayıp olan kadın kanalizasyon çukurundan çıktı!

Günlerdir kayıp olan kadın kanalizasyon çukurundan çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.