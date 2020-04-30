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Şeytanın bile aklına gelmez! Cezaevine girmemek için sürekli hamile kalıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 17:52 | Son Güncelleme

Ege Bölgesinde 'gezinti hırsızlar' olarak bilinen ve kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı 4 kişilik hırsızlık ailesi, Denizli’nin Çameli ilçesinde son yaptıkları 7 bin TL’lik soygunun ardından jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Şeytanın bile aklına gelmez! Cezaevine girmemek için sürekli hamile kalıyorlar

Denizli’nin Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi’nde 2 farklı evden meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen JASAT Timi, Çameli ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak çalışma yürüttü. Çevredeki güvenlik kameralarının ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan JASAT Timi, olayı gerçekleştiren şahısların Yılmaz G., kızı Sibel G., Emine K. ve Nurcan G. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısların Ege Bölgesinde gezinti hırsızlar olarak bilindikleri ve gittikleri kentlerde hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Hırsızlık ailesi olarak tanınan şahısların kadın üyelerinin ise şeytanın aklına gelmeyecek bir şekilde, cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldıkları belirlendi.

HIRSIZLIK ÖNCESİ MAHALLEDE GEZDİLER

Çameli ilçesinde girdikleri N.S. isimli yaşlı kadının evinden biriktirdiği 7 bin TL’lik para çalan şahısların soygun öncesi mahallede gezmeleri ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde 3 kadın şüphelinin soygun yapacakları eve doğru gayet rahat tavırlarla gitmeleri dikkatlerden kaçmadı. Şahısların evin kilitli olan kapısını ise yanlarında bulunan malzemeler ile açarak girdikleri belirlendi.

İhbar üzerine ilk olarak harekete geçen Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilk olarak güvenlik kameraları kayıtlarını toplayıp soruşturmayı başlattı. Ardından JASAT koordinesinde oluşturulan ekibe Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı da destek verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Son soygunun ardından JASAT koordinesindeki jandarma ekipleri şahısları kullandıkları araç ile Denizli’de yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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