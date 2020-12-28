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Şeytanın bile aklına gelmez: Kirala, sat, çal, iade et çetesi

28.12.2020 13:05 | Son Güncelleme:
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İzmir’de şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem uygulayan çete üyeleri, kiraladıkları otomobillere aynı model ağır hasarlı araçların plaka ve şase numaralarını takarak sattı.

İzmir’de şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem uygulayan çete üyeleri, kiraladıkları otomobillere aynı model ağır hasarlı araçların plaka ve şase numaralarını takarak sattı. Daha sonra ise takip sistemiyle buldukları araçları yedek anahtarla çalarak şirkete iade eden çete, İzmir polisin takibi ve operasyonuyla çökertildi.
İzmir’de, çalıntı ve şase numarası değiştirilmiş araçlara yönelik saha ve istihbarat çalışması yapan İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle dolandıran oto hırsızlık çetesini çökertti. Çeteyle ilgili ortaya çıkan detaylar ise bu kadarda olmaz dedirtti.

İşte detaylar
Önce ağır hasarlı araçları satın alan çetenin, aynı marka ve otomobilleri kiralayıp, ağır hasarlı araçların şase ve plakalarını taktıkları ve tamir edilmiş gibi göstererek sattıkları tespit edildi. Daha sonra şase numarasını değiştirdikleri araçların satmadan önce yedek anahtar çıkaran çetenin, satıştan bir süre sonra, üzerine taktıkları araç takip sistemiyle yerini belirleyip yedek anahtarla çaldıkları anlaşıldı.

Yeniden şaşe numarası takıp şirketlere iade ettiler
Çete üyelerinin, yeniden kendi şase numaralarını taktıkları bu araçları ise kiraladıkları şirketlere iade ettikleri de tespit edildi. Teknik çalışmalar neticesinde ise şüpheli şahısların toplam 6 farklı aracın şase numarasını değiştirip sattıkları belirlendi.

4 kişiyi cezaevine konuldu
Kimlikleri ve adresleri tespit edilen 9 çete üyesi, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına aldı. Çete üyelerine ait adreslerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 12 mermi, bir pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 16 fişek, bir kurusıkı tabanca, bir bıçak, 2 araca ait 4 çalıntı plaka, 2 sahte plaka, 2 şase numarası değiştirilmiş sahte plakalı lüks araç ele geçirildi. 9 çete üyesi emniyetteki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edildi. 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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