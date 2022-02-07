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  4. Şeytanın bile aklına gelmez! Sahte içkide akılalmaz oyun

Şeytanın bile aklına gelmez! Sahte içkide akılalmaz oyun

07.02.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sahte içki imalathanesine yapılan baskında 1 ton alkol ve 500 adet satışa hazır içki şişesi ele geçirildi. Yapılan baskında akılalmaz oyun ise gözleri önüne serildi. Gözaltına alınan şüphelilerin şişelere matbaadan çıkardıkları bandrolleri yapıştırdıkları, cep telefonu kameraları ile gerçeğinden ayırt edilemeyecek bandroldeki kodu taratan vatandaşların ise gerçek içki içtiklerini düşünmelerini sağladıkları ortaya çıktı.

Şeytanın bile aklına gelmez! Sahte içkide akılalmaz oyun

İstanbul Beykoz'da sahte içki operasyonu düzenlendi. Sahte içki imalathanesine yapılan baskında içki yapımında kullanılmak üzere bekletilen alkol ve satışa hazır şişeler ele geçirildi. Olayda 2 kişi gözaltına alınırken akılalmaz oyun ise gözler önüne serildi.

İMATLATHANEYE BASKIN

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takip ettikleri Beykoz Yeni Mahalle'de bulunan imalathaneye baskın düzenledi. 3 katlı binanın giriş katındaki imalathanede yapılan aramalarda 500 adet satışa hazır şişelenmiş içki şişesi ve 1 ton alkol ele geçirildi. Son derece sağlıksız koşullarda üretim yapılan imalathanede çok sayıda kullanılmış içki şişesi de olduğu görüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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AKILALMAZ OYUN

Öte yandan şüphelilerin hazırladıkları şişelere matbaadan çıkardıkları bandrolleri yapıştırdıkları, cep telefonu kameraları ile gerçeğinden ayırt edilemeyecek bandroldeki kodu taratan vatandaşların ise gerçek içki içtiklerini düşünmelerini sağladıkları ortaya çıktı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul sahte içki
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