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’Şeytanın Yuvası’ deyimine kızan MHP, Güneysu adayını geri çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 17:53 | Son Güncelleme

MHP, Güneysu’da yaşanan skandalın ardından Belediye Başkanı adayını geri çekerek Cumhur İttifakı’nın adayına destek vereceğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu için İYİ Parti Belediye Başkanı adayı açıklandığında bir partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba ocağına atıfta bulunarak ’Şeytanın yuvasından geliyor’ diye bağırmıştı.

MHP, Güneysu’da yaşanan skandalın ardından Belediye Başkanı adayını geri çekerek Cumhur İttifakı’nın adayına destek vereceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu için İYİ Parti Belediye Başkanı adayı açıklandığında bir partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba ocağına atıfta bulunarak ’Şeytanın yuvasından geliyor’ diye bağırmıştı. Bu olaya tepki gösteren MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı üzerine Güneysu adayını geriye çektiklerini dile getirerek, "Geçtiğimiz günlerde bir siyasi partinin Rize’nin güzide ilçelerinden olan Güneysu için belediye başkan adayını açıkladığı sırada kendini bilmez bir kişi tarafından bağırılan ‘Şeytanın yuvasından geliyor’ şeklindeki ifadeleri bizi derinden üzmüştür. Şunu ifade etmeliyim ki sadece Rize’miz değil Türkiye’nin her yanı bizim için kıymetli ve değerli olduğu gibi, Müslümanlık ile yoğrulmuş bu yurdun hiçbir köşesi şeytanın yuvası haline gelmemiştir, Allah’ın izni ile gelmez de. Bizler bu söyleme şiddetle karşı çıktığımızı belirterek, liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin de talimatı ile daha önce aday açıklamış olduğumuz Rize’nin Güneysu ilçesinde adayımızı geri çekmek suretiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketinde Cumhur İttifakı’nın adayı Rıfat Özer’e destek vereceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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