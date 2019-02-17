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Seyyah berber

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 10:05 | Son Güncelleme

Gaziantep’te berber olan Ahmet Adıgüzel, bir ay önce kuaför salonuna çevirdiği servis aracı ile müşterilerinin ayağına gidip, müşterilerini tıraş ediyor.Baba mesleği işi devam ettiren Adıgüzel, köy köy gezerek, çobanın ayağına da giderek hizmet veriyor.Bir erkek kuaföründe olması gereken her şeyin bu servis aracında mevcut olması hem müşterileri memnun ediyor hem de servis içerisinde tıraş keyfi görenleri şaşkınlığa uğratıyor.

Seyyah berber

Gaziantep’te berber olan Ahmet Adıgüzel, bir ay önce kuaför salonuna çevirdiği servis aracı ile müşterilerinin ayağına gidip, müşterilerini tıraş ediyor.
Baba mesleği işi devam ettiren Adıgüzel, köy köy gezerek, çobanın ayağına da giderek hizmet veriyor.
Bir erkek kuaföründe olması gereken her şeyin bu servis aracında mevcut olması hem müşterileri memnun ediyor hem de servis içerisinde tıraş keyfi görenleri şaşkınlığa uğratıyor. Servisin üzerine yazdığı cep telefonu ile kendisini arayan müşterilerin ayağına giden seyyah berbere ise, telefon ile arayıp adres vermek yeterli oluyor. Ayrıca kırsalda yaşayan vatandaşlar ise, gözlerini yollara dikerek seyyah berberi bekliyorlar. Bir köyden diğerine giderken, yolda kendisini durduran insanları görünce müşterilerini kırmayan berber, aracını park ederek müşterilerini tıraş ediyor.

Overlokçudan esinlendi
Geçim sıkıntısı yaşadığı sıralarda ve evinde otururken dışarıda duyduğu overlokçu sesinin böyle bir iş yapmasına ilham olduğunu belirten mobil berber, “Seyyar satıcılardan esinlenerek aklıma böyle bir fikir geldi. Sonra böyle bir araç tesis ettik. Daha sonra bu dizaynı yaptık ve çok şükür çalışıyoruz. Bir yaz günü balkonda namaz kılacaktım, dışarıdan ‘overlokçu ayağınıza geldi’ sesini duydum. Duyar duymaz aklıma mesleğim geldi. Daha sonra servis aracını overlokçu gibi berber dükkanı yapabileceğimi düşündüm. Sonra biraz fikir alışverişinde bulunup bu işe giriştim” dedi.

“Alo deseler yeterli”
Müşterilerinin ayağına gittiğini anlatan berber Ahmet Adıgüzel, kendisini telefonla aradıkları takdirde her yere gideceğini söyleyerek, “Gerek direk beni gerekse muhtarlar aracılığı ile arıyorlar. Her köye bir gün ayarlamış durumdayım. Tek tek köyleri geziyorum. Şimdi köy köy mahalle mahalle gezerek muhtarlarımız ile irtibat kuruyoruz. Gerek okul müdürleri gerekse karakol komutanları ile de irtibat kurarak onlara da hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.
Sabit bir yerde kuaför salonunda hep aynı yerde olacağını ve müşterilerine uzak olacağını söyleyen Adıgüzel, bu sayede herkesi ziyaret etme şansının olduğunu vurguladı. Adıgüzel, "İşim icabı köy köy mahalle mahalle geziyorum ayrıca karakol ve okulları da dolaşıyoruz. Normalde bizim işimiz yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede olması lazım. Ama çarşıda iş yeri kiraları pahalı" ifadelerine yer verdi.

“Dağdan gelen çoban için sevinç kaynağıyım”
Seyyah berber Adıgüzel, köy köy gezmenin kendisine mutluluk verdiğini anlatarak, gün boyu dağlarda çalışan insanların şehir merkezine gidip tıraş olma imkanının zor olduğunu belirtti. Adıgüzel, "Köylere sıklıkla gidiyorum. Dağlarda gün boyu çobanlık yapıp akşam köye gelen bir insanın beni köyünde bulması kendileri için büyük bir sevinç kaynağı oluyor" diye konuştu.
Öte yandan, köyde yaşayan çocuklar ve vatandaşlar ise, köylerinde berber olmadığı için ayaklarına gelen berberden mutluluk duyduklarını söylediler. Ayrıca derslerinde başarılı olup karnelerini getiren öğrencilere ise ücretsiz tıraş yapan Adıgüzel, işini severek yaptığını ifade etti.

Seyyah berber

Seyyah berber

Seyyah berber

Seyyah berber

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