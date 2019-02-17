Seyyah berber

Gaziantep’te berber olan Ahmet Adıgüzel, bir ay önce kuaför salonuna çevirdiği servis aracı ile müşterilerinin ayağına gidip, müşterilerini tıraş ediyor.

Baba mesleği işi devam ettiren Adıgüzel, köy köy gezerek, çobanın ayağına da giderek hizmet veriyor.

Bir erkek kuaföründe olması gereken her şeyin bu servis aracında mevcut olması hem müşterileri memnun ediyor hem de servis içerisinde tıraş keyfi görenleri şaşkınlığa uğratıyor. Servisin üzerine yazdığı cep telefonu ile kendisini arayan müşterilerin ayağına giden seyyah berbere ise, telefon ile arayıp adres vermek yeterli oluyor. Ayrıca kırsalda yaşayan vatandaşlar ise, gözlerini yollara dikerek seyyah berberi bekliyorlar. Bir köyden diğerine giderken, yolda kendisini durduran insanları görünce müşterilerini kırmayan berber, aracını park ederek müşterilerini tıraş ediyor.

Overlokçudan esinlendi

Geçim sıkıntısı yaşadığı sıralarda ve evinde otururken dışarıda duyduğu overlokçu sesinin böyle bir iş yapmasına ilham olduğunu belirten mobil berber, “Seyyar satıcılardan esinlenerek aklıma böyle bir fikir geldi. Sonra böyle bir araç tesis ettik. Daha sonra bu dizaynı yaptık ve çok şükür çalışıyoruz. Bir yaz günü balkonda namaz kılacaktım, dışarıdan ‘overlokçu ayağınıza geldi’ sesini duydum. Duyar duymaz aklıma mesleğim geldi. Daha sonra servis aracını overlokçu gibi berber dükkanı yapabileceğimi düşündüm. Sonra biraz fikir alışverişinde bulunup bu işe giriştim” dedi.