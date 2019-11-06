Seyyar kantar ile denetimler başladı

Kara yolları ve İl Özel İdaresi yol ağında istiap haddinin üzerinde yük taşıyan araçların mevcut yola zarar vermesini engellemek için seyyar kantar ile kontroller başladı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim ekiplerince, tonajlı araçlara yönelik ağırlık ve boyut kontrol faaliyetinde bulundu.

Kastamonu’nun kırsal kesiminde ve kara yollarında istiap haddinin üzerinde yük taşıyan araçların mevcut yol ağına zarar vermesinin önüne geçmek, denetlemelerde pratik olarak araçların ağırlığını yerinde ölçmek maksadıyla İl Özel İdaresi tarafından iki adet seyyar kantar satın alındı.

Özellikle orman emvali ve hafriyat kamyonları başta olmak üzere kırsal kesimde yoğun şikâyetlerin önüne geçmek ve denetimlerde teknik donanımı en üst düzeye çıkarmak için alınan seyyar kantarın ilk uygulaması ise Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim ekiplerinin öncülüğünde Merkez Sarıömer köyü ile Kastamonu-Devrekani kara yolu Toprakköprü mevkisinde gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim ekipleri, yaptıkları denetimlerde orman envali yüklü 4 adet kamyonun istiap haddine uygun yükleme yaptığını tespit etti. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Defterdarlık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kara yolları 15. Bölge Müdürlüğü personellerinden oluşturulan komisyonun önümüzdeki günlerde de tonaj denetimlerine seyyar kantar ile devam edeceği belirtildi.

