Seyyar meddah ve musiki sanatçıları sokak sokak gezdi!

Korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlar için belediyeler çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Maltepe Belediyesi de vatandaşlar için seyyar meddah gösterisi hazırladı. Belediye tarafından hazırlanan özel otobüs, ilçe içerisinde yaklaşık 3 saat boyunca Yalı, Feyzullah ve Altayçeşme mahallelerinde sokak sokak gezdi.

3 saat sürdü

Meddah ve musiki grubunun eğlenceli gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar meddah gösterisini izlemek için pencere ve balkonlara çıktı.

Meddah gösterisi ile korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar, buruk geçen Ramazan ayında bir nebze olsa eğlendi. Meddah ve musiki gösterisi drone ile havadan görüntülendi.

Geleneksel etkinliklerin vatandaşlara Ramazan ayında moral olması için çalıştıklarını belirten tiyatro sanatçısı Meddah Yaşar Ayvacı, şunları söyledi:

“Maltepe Belediyesinin geleneksel etkinlikleri korona virüsünden dolayı iptal oldu. Virüsten dolayı etkinlere gelemeyen vatandaşlar için Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın talimatıyla etkinlikler vatandaşın evinin önüne, sokağına geldi.