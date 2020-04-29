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Seyyar meddah ve musiki sanatçıları sokak sokak gezdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2020 09:51 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle evde kalan vatandaşlara Ramazan ayının gelmesiyle birlikte otobüs üzerinde meddah gösterisi sergilendi. Seyyar meddah ve musiki sanatçıları, araçlarla sokak sokak gezdiği ilçede renkli görüntüler oluştu. Meddah gösterisi havadan görüntülenirken, vatandaşların pencerelerinden aracın geçişini heyecanla karşıladıkları görüldü.

Korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlar için belediyeler çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Maltepe Belediyesi de vatandaşlar için seyyar meddah gösterisi hazırladı. Belediye tarafından hazırlanan özel otobüs, ilçe içerisinde yaklaşık 3 saat boyunca Yalı, Feyzullah ve Altayçeşme mahallelerinde sokak sokak gezdi.

3 saat sürdü

Meddah ve musiki grubunun eğlenceli gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar meddah gösterisini izlemek için pencere ve balkonlara çıktı.
Meddah gösterisi ile korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar, buruk geçen Ramazan ayında bir nebze olsa eğlendi. Meddah ve musiki gösterisi drone ile havadan görüntülendi.
Geleneksel etkinliklerin vatandaşlara Ramazan ayında moral olması için çalıştıklarını belirten tiyatro sanatçısı Meddah Yaşar Ayvacı, şunları söyledi:
“Maltepe Belediyesinin geleneksel etkinlikleri korona virüsünden dolayı iptal oldu. Virüsten dolayı etkinlere gelemeyen vatandaşlar için Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın talimatıyla etkinlikler vatandaşın evinin önüne, sokağına geldi.
Gördüğünüz üzere herkes balkonlarda, pencerelerde klasik Türk musikisi ve Ramazan ezgileriyle vatandaşlarımıza ramazanı hissettirmeye çalışıyoruz. Bu manevi ortamı bu coşkuyu hissettirebildiysek ne mutlu bizlere.” (İHA)
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