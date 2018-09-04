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Seyyar pilavcının yere çarptığı o çocuk kitap satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 09:18 | Son Güncelleme

İZMİR Kemeraltı Çarşısı'nda, 2,5 yıl önce seyyar pilavcı tarafından dövülen Suriye uyruklu Hasan Hantumani (10), kitap satarak, ailesinin geçimine katkıda bulunmaya çalışıyor.

Seyyar pilavcının yere çarptığı o çocuk kitap satıyor

İZMİR, (DHA) - İZMİR Kemeraltı Çarşısı'nda, 2,5 yıl önce seyyar pilavcı tarafından dövülen Suriye uyruklu Hasan Hantumani (10), kitap satarak, ailesinin geçimine katkıda bulunmaya çalışıyor.
Olay, 2016 yılının Mart ayı başında, Kemeraltı Çarşısı'nda meydana geldi. Suriyeli Hasan Hantumani, şapkasını düşürdüğü için kendisine kızan seyyar pilavcı Musa D. tarafından yere fırlatılarak, dövüldü. Olay anına ilişkin görüntüler yayınlanınca tepkilere neden oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Musa D., 'kasten yaralama' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Musa D.'nin kaldırıp, yere fırlatarak, dövdüğü küçük çocuk ise ailesiyle birlikte yaşadığı, Konak ilçesine bağlı Mersinpınar Mahallesi'nde bulundu. Küçük Hasan ve ailesine yardım yapıldı.
Aradan geçen sürede annesi sık sık hastalandığı için kendisinin para kazanmak zorunda olduğunu söyleyen Hasan Hantumani, Kemeraltı Çarşısı'nda kitap satıyor. Mustafa Rahmi Balaban İlköğretim Okulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisi olarak eğitimini de sürdüren Hasan'a, Kemeraltı Çarşısı esnafı, kırtasiye malzemeleri temin ederek, destek olmayı sürdürüyor. Büyüyünce polis olup, herkese yardım etmek istediğini belirten Hasan Hantumani, "Annem hasta olduğu için çalışamıyor. Ben daha önce bisküvi satıyordum. Şimdi insanlar kitap okusun, diye kitap satıyorum. Kitapçıdan aldığın kitapları satıyorum. Günde en az 2 kitap satmam lazım" dedi.
SEYYAR SATICI CEZA ALMIŞTI
Olayın ardından 'basit yaralama' suçundan hakkında, İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan seyyar pilavcı Musa D., 2017 yılının Nisan ayındaki karar duruşmasında, 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

FOTOĞRAFLI

Seyyar pilavcının yere çarptığı o çocuk kitap satıyorSeyyar pilavcının yere çarptığı o çocuk kitap satıyor

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