Seyyar salıncak ile 40 yıldır çocukları sevindiriyor

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın son nostaljik salıncakçısı Tahir Saydan (58), 40 yıldır sokak sokak gezip çocukları eğlendirerek geçimini sağlıyor. Çocuklar tarafından 'Salıncakçı amca' olarak tanınan Saydan, parası olmayan çocukları ise salıncağa ücretsiz bindiriyor.

Bursa'da yaşayan Tahir Saydan, kentin son elle çevrilen nostaljik salıncakçısı. 18 yaşındayken bu işe başlayan, sokak sokak gezip, çocukları salıncağa bindirip eğlendiren Saydan, kentte 'Salıncakçı amca' olarak tanınıyor. 3 ile 10 yaş arası çocukları 1 lira karşılığında salıncağa bindien Tahir Saydan, teknolojiye meydan okuyor.

Sokak ve parklara kurduğu salıncağıyla çocukları eğlendirmenin başka bir mutluluk verdiğini ifade eden Saydan, ''40 yıldır bu işi yapıyorum. Eskiden bu salıncaklar sokaklarda çoktu, ama şimdi pek kalmadı. Bursa'da bu işi yapan bir tek ben kaldım. Beni gören çocuklar peşimden koşturuyor, benim gelmemi bekliyorlar. 1 lira karşılığında onları eğlendiriyorum. Günlük 100- 150 lira arasında para kazanıyorum. Beni görünce çok mutlu oluyorlar, parası olmayan çocukları ücretsiz bindiriyorum. Çocukları memnun etmeye çalışıyorum'' diye konuştu.

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