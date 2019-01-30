HABER

Seyyar sandık eve geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 16:20 | Son Güncelleme

Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa mahkûm olan seçmenlerin 31 Mart’ta yapılacak mahallî seçimlerde seyyar sandık uygulamasından faydalanabilmeleri için müracaatlar 4 Ocak’ta başladı.Seyyar sandık uygulaması, bu seçimde de birçok engelli ve hasta seçmenin oy kullanabilmesine imkan sağlayacak.

Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa mahkûm olan seçmenlerin 31 Mart’ta yapılacak mahallî seçimlerde seyyar sandık uygulamasından faydalanabilmeleri için müracaatlar 4 Ocak’ta başladı.
Seyyar sandık uygulaması, bu seçimde de birçok engelli ve hasta seçmenin oy kullanabilmesine imkan sağlayacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle sandık başına gidemeyecek olan seçmenin oy kullanabilmesi için ilk 24 Haziran 2018 seçimlerinde hizmete geçen seyyar sandık uygulaması, 31 Mart’taki mahalli idareler seçimi’nde de uygulanacak. Seyyar sandık hizmetinden faydalanmak için başvurular 4 Ocak’ta başladı. Son müracaat tarihi ise 17 Ocak 2019 Perşembe günü.
Uygulamadan faydalanmak isteyen seçmenler adına bir yakınının, seyyar sandık kurulu talep formuyla birlikte ilçe seçim kurulu’na veya ilçe seçim kurulu’na gönderilmek üzere muhtarlıklara başvurması gerekiyor.
31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan seçimde iradesini sandığa yansıtacak olan seçmenler, aynı tarihler arasında askıda kalacak olan seçmen listelerinden de adreslerini kontrol edip, güncelleyebilecek.
Her vatandaşın oyunun eşit öneme sahip olduğuna vurgu yapan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, “Yaşlı, hasta, engelli vatandaşlarımızın da, en temel vatandaşlık haklarından biri olan oy kullanma hakkına her zaman saygı duyduk. Bu yüzden seyyar sandık uygulamasını başlatarak, her vatandaşımızın irâdesini sandıkta göstermesini hedefledik” dedi.

PARTNERUzmanlar uyardı: Çocuklarınıza bu oyunları sakın oynatmayınUzmanlar uyardı: Çocuklarınıza bu oyunları sakın oynatmayın
Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türkiye’nin yeni Taşkent Büyükelçisini kabul ettiÖzbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türkiye’nin yeni Taşkent Büyükelçisini kabul etti
Bahçeli, TBMM başkanlığı için AK Parti’nin adayını destekleyeceklerini açıkladıBahçeli, TBMM başkanlığı için AK Parti’nin adayını destekleyeceklerini açıkladı

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.