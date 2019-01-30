HABER

Seyyar sandık kurullarının görev ve yetkileri belirlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 20:47 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde hasta ve yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanması için kurulan seyyar sandık kurullarının görev ve yetkilerini belirledi.YSK’nin seyyar sandık kurullarının görev ve yetkilerine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde hasta ve yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanması için kurulan seyyar sandık kurullarının görev ve yetkilerini belirledi.
YSK’nin seyyar sandık kurullarının görev ve yetkilerine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mükerrer sayıda yer alan YSK kararında, seçimlerin düzen içinde ve dürüstlükle yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seyyar sandık kurullarının oluşumu, görev ve yetkilerini gösteren genelgenin kabul edildiği bildirildi.
Genelgeye göre, seyyar sandık kurulu bir başkan, altı asıl ve aştı yedek üyeden oluşacak. İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar seyyar sandık kurulu üyesi seçilemeyecek.
Seyyar sandık kurullarının görev ve yetkileri şu şekilde sıralandı:
Sandığın taşımasında ve seçmenin hastalığı dikkate alınarak oy kullanma sırasında gerekli önlemleri almak.
Oyun gizliliğini sağlamak amacıyla seyyar oy kabininin yerleştirilmesini ve seçmenin rahat oy kullanmasını sağlayacak tedbirleri almak.
Görev yaptığı seyyar sandığın seçmen listesinde kayıtlı olmayıp da başka bir sandık seçmen listesinde kayıtlı olan sandık kurulu başkan ve üyelerine, seyyar sandık kurulu üyelerini görev yerlerine ulaştırmak için görevlendirilen kişilere ve varsa o sandığın güvenliğini sağlamakla görevli kolluk görevlilerine ilçe seçim kurulundan aldıkları belgelere istinaden oy kullandırmak, oy kullandıkları seçmen listesinin sonuna yazmak, imzalarını almak ve belgeleri ilçe seçim kuruluna teslim etmek.
Seyyar sandıktan çıkan zarfları saymak ve sabit sandık kurullarına teslim etmek.
İleri sürülen şikayet ve eleştirileri dinleyip karara bağlamak.

Ant içerek göreve başlayacaklar
Seyyar sanlık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü göreve başlamadan önce ilk iş olarak, birer birer, “Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için görevimi kamuna göre, dosdoğru yapacağıma, namusun, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim” şeklinde yemin edecek.
Seyyar sandık başındaki seçmene, vereceği oy hakkında müdahale ve telkinde bulunulamayacak. Seçmen oy kullanamayacak durumdaysa oyun gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde bir yakınının yardımıyla oy kullanması sağlanacak.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremezMuharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez
İnce: Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremezİnce: Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremez

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Diğer Haberler
Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.