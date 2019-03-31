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Seyyar sandıklarla oy kullandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:43 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta engelli ve hasta seçmenler, evlerine getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullandı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta engelli ve hasta seçmenler, evlerine getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullandı.

Zonguldak genelinde 452 bin 3 seçmen için kurulan bin 625 sandıkta saat 08.00'den itibaren oy verme işlemi başladı. Bahçelievler ve Tepebaşı mahallelerinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandıkların kurulduğu okullara geldi. Zonguldak Valisi ve eşi Esma Bektaş ile birlikte Fener Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

İl Seçim Kurulu tarafından oluşturulan seyyar sandık ekibi, engeli ve rahatsızlıkları nedeniyle evden çıkamayan seçmenlerin evlerine gitti. Bedensel engelli Hüseyin Abacı(63) evinde oyunu kullandı. Evinin duvarına asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının altında oyunu kullanan Hüseyin Abacı, görevlilere teşekkür etti. Rahatsızlığı nedeniyle evde oyunu kullanan Şaban Taşdemir (80), seçimlerine ülkeye hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

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