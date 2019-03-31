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Seyyar sandıkta oy kullanan vatandaştan devlete teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:30 | Son Güncelleme

Kırşehir’de, seyyar sandıkta oy kullanan Mehmet Doğu adlı vatandaş, sandığın ayağına gelmesi sonrası devlete teşekkür etti.Kervansaray Mahallesinde rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen Mehmet Doğu, adlı vatandaşın evine seyyar sandık gitti.

Seyyar sandıkta oy kullanan vatandaştan devlete teşekkür

Kırşehir’de, seyyar sandıkta oy kullanan Mehmet Doğu adlı vatandaş, sandığın ayağına gelmesi sonrası devlete teşekkür etti.
Kervansaray Mahallesinde rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen Mehmet Doğu, adlı vatandaşın evine seyyar sandık gitti. Sandık görevlilerinin yardımı ile oturur vaziyete getirilen Doğu’ya yapması gereken işlemler anlatıldı.
Oyunu kullanan Mehmet Doğu, teşekkür ederek seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Doğu, açıklamasında, "Rahatsız olduğum için seyyar sandık getirildi. Oyumu kullandım. Teşekkür ederim. Vatanımıza Milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.
Kırşehir’de Seçim Kurulu, 4 seyyar sandıkla halka gidiyor. Seyyar sandıklardan 2’si ilçe merkezlerinde kuruldu. Akpınar ilçesinde 3 seçmene Boztepe ilçesinde ise 5 seçmene seyyar sandık gidiyor.
Adres beyanı yapan kişilere gidecek olan seyyar sandıklar da normal seçim süresi bitinceye kadar açılmayacak ve oy kullanma işlemi bittikten sonra ilişkilendirilen sandığa teslim edilecek.

Seyyar sandıkta oy kullanan vatandaştan devlete teşekkür

Seyyar sandıkta oy kullanan vatandaştan devlete teşekkür

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