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Seyyar satıcı gece gece sabır sınadı: Zabıta ceza kesti, satıcı tutarı hafif buldu: "Bizde para çok"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
28.01.2025 13:16
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Denizli’de zabıta ekipleri, kayıt dışı gıda satışı yapan seyyar satıcılara gece operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında ilginç ve düşündüren anlar yaşandı. Vatandaşlar, zabıta ekiplerinin masaları toplamasına rağmen yemeklerine ara vermeden devam ederken, seyyar satıcı zabıtaların sabrını sınadı.

Seyyar satıcı gece gece sabır sınadı: Zabıta ceza kesti, satıcı tutarı hafif buldu: "Bizde para çok"

Denizli'de Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, Merkezefendi Belediyesi Zabıta ekipleri, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (DESOB) ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri işbirliğinde kentin farklı noktalarında halk sağlığını tehlikeye düşüren ve kayıt dışı gıda satışı yapan seyyar satıcılara gece operasyonu düzenledi. Balık ekmek, köfte, kokoreç, tavuklu pilav gibi gıdaları kayıt dışı satışı yapan seyyar satıcılara ekipler bir anda operasyon düzenledi.

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Neye uğradıklarını anlayamayan seyyar satıcıların kimi alelacele toplanmaya çalışırken, kimi ise ekiplere güçlük çıkardı. Seyyar satıcılardaki düzenekler ise pes dedirtti. Kimi satıcı güvenlik kamerası sistemi kurarken, kimi ise seyyar aracının yanına kurduğu çadırın içine peletli soba ve televizyon koyduğu görüldü.

ZABITA MALZEMELERİ TOPLARKEN VATANDAŞ İSTİFİNİ BOZMADAN YEMEĞİNE DEVAM ETTİ

Operasyonda zabıta ekipleri seyyar satıcılara ait tabure, masa ve gıda güvenliğini sağlamayan ürünlere el koydu. Zabıta ekipleri seyyar satıcılara ait malzemeleri topladığı sırada vatandaşın yemeğine devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yemek yiyen vatandaşlar yerlerinden kıpırdamadan bir yandan yemeğini yerken, diğer yandan zabıta ekiplerinin operasyonunu izledi.

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SEYYAR SATICININ PİŞKİNLİĞİ PES DEDİRTTİ

Denetimler sırasında kimi seyyar satıcı suçunu kabul ederek cezai işlem uygulanmasına tepki göstermezken, kimi seyyar ise ortalığı adeta birbirine kattı. Aracın içerisindeki malzemeyi zabıtanın alamayacağını söyleyen bir seyyar satıcının araç dışındaki elektrikli ısıtıcısının alınmasına ise tepki göstererek ekiplere zorluk çıkardı. Denetimler sırasında bir seyyar satıcının söylemleri bu kadarına da pes dedirtti. Bir seyyar satıcı kendisine cezai işlem uygulandığı sırada “Fark etmez ağabey, bir daha yaparız. Bizde para çok” derken, gülerek gitmesi dikkatlerden kaçmadı.

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DENETİMLERDE SEYYAR SATICILARA YAKLAŞIK 50 BİN TL CEZA UYGULANDI

Ekipler tarafından yapılan operasyonda denetim uygulanan seyyar satıcılara kabahatler kanunu kapsamında işgal, çevreye rahatsızlık ve seyyar satıcılık işlemlerinden yaklaşık 50 bin TL cezai işlem uygulandı. Çok sayıda masa, sandalye gibi eşyaya da el konuldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden bu tür faaliyetlerle mücadelede kararlılık vurgusu yapılırken, denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Ceza Zabıta seyyar satıcı
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