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Seyyar satıcı gibi apartmanlara girip hırsızlık yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:41 | Son Güncelleme

İzmit'te seyyar satıcı kılığında girdikleri apartmanlarda dairelerin kapıların dillerini düşürerek içeriye girip hırsızlık yapan 3'ü kadın 5 kişi yakalandı.

İzmit'te seyyar satıcı kılığında girdikleri apartmanlarda dairelerin kapıların dillerini düşürerek içeriye girip hırsızlık yapan 3'ü kadın 5 kişi yakalandı.
İzmit Kuruçeşme Yeni Mahallesi'nde 21 Ocak günü seyyar satıcı kılığında girdikleri apartmanda bir evin kapı dilini düşürerek içeriye giren hırsızlar yaklaşık 15 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı. Aynı kişiler, 29 Ocak günü aynı mahallede başka bir apartmana girerek evde bulunan 3 bin 500 lira para ve ziynet eşyasını çaldı. Olayın ardından çevrede bulunan güvenlik kamerası ve Mobese kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin bindiği otomobilin plakasını tespit ederek takibe aldı. Yapılan takibin ardından Derince ilçesinde otomobili durduran polis, F.K. (28) ile eşi Ç.K. (26), H.A. (25) ile eşi H.A.A. (23) ve amcalarının kızı olan G.S. (22)'yi gözaltına aldı. Benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu belirlenen şüphelilerden F.K.'nın daha önce işlediği bir suçtan dolayı polis tarafından arandığı, H.A.'nın ise tutuklu bulunduğu cezaevinden doğum izni ile ayrılarak geri dönmemesi nedeniyle cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler burada tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye götürüldükleri sırada kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere tekme atmaya çalışan şüpheliler küfür etti.

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