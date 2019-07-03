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SEYYAR SATICI TÜRKELİ, 5. KİTABINI MEYVE TEZGAHINDA İMZALADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:09 | Son Güncelleme

SEYYAR satış tezgahında kimi zaman meyve sebze kimi zaman oyuncak ya da kıyafet satarken kitap yazan Nalan Türkeli, 5.

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) SEYYAR satış tezgahında kimi zaman meyve sebze kimi zaman oyuncak ya da kıyafet satarken kitap yazan Nalan Türkeli, 5. kitabını tezgahında imzaladı. Ümraniye'de okurlarıyla buluşan seyyar satıcı Türkeli, güç koşullarda hayatını kazanırken edebiyattan hiç kopmadığını ve kitabı "Dilli Don"u sokakları gözlemleyerek yazdığını söyledi.
Kitabını sokakta gözlemlediklerini hikayeleştirerek yazdığını söyleyen 59 yaşındaki Türkeli 90’larda yazdığı ‘Varoşta Kadın Olmak’ kitabıyla dikkatleri üzerine çekmişti. O günden bugüne yazdıklarını okuyan kitapseverler, Türkeli’nin tezgahına gelerek hem kitap imzalattı hem de kadınlara destek ve örnek olduğu için takdir etti.

YAZMAYI ÇOK SEVİYORUM
Hem yazarlık hem de seyyar satıcılık yaptığını söyleyen Türkeri, ‘’Çocukluktan beri yazıyorum, 30 yıldır da seyyar satıcılık yapıyorum. Şiirlerle kısa yazılarla kendimi geliştirmeye çalıştım. Bol bol kitap okumaya çalışıyorum. En iyisini yazmak için uğraşıyorum. Yazmayı seviyorum. ‘Dilli Don’ benim 5. kitabım. Sokağı analiz ediyorum. Gözlemleri aktarıyorum. Bunlardan hikayeler çıkartıp yazdım. Bundan sonra da yazmaya devam edeceğim. Çünkü yazmayı seviyorum’’ dedi.’’

AMACIM İYİ BİR YAZAR OLMAK
İnsanlardan takdir gördüğünü söyleyen Türkeli, ‘’İnsanlardan bu işi yaptığım için çok olumlu tepkiler geliyor ama yazar kimliğimi öğrendiklerinde seyyar satıcılıkla örtüştüremiyorlar. Ben hayatı öğrendiğim kadar yaşıyorum. Gücüm şimdilik buna yetiyor fakat seyyar satıcılık benim için hep bir araç olarak kaldı. Amacım iyi bir yazar olabilmek. Kitaplar yazmak. Bu benim yaşamımı devam ettirebilmem için mutlaka olması gereken bir şey’’ dedi.

İLK KİTABI FRANSIZCAYA ÇEVRİLDİ
İlk kitabının çok beğenildiğini ve ünlendiğini söyleyen Türkeli, ‘’İlk kitabım 96 yılında çıkardığım ‘Varoşta Kadın Olmak’tı. Çok beğenilmiş ve Fransızcaya çevrilmişti, belgeseli çekilmişti. İkinci kitabım ‘Düşlerimde sen de varsın’ 3. Kitabım ‘İki Hayat’ 4 kitabım bir şiir kitabıydı. 5. kitabım da 'Dilli Don' oldu’’ dedi.

Görüntü dökümü:
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-Nalan Türkeli ile röp
-Seyyar tezgahından görüntü
-Tezgah üzerindeki kitaplardan görüntü
-Müşterileri ile röp
-Genel ve detay görüntüler

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