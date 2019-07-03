Seyyar satıcı Türkeli, 5. kitabını meyve tezgahında imzaladı

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) SEYYAR satış tezgahında kimi zaman meyve sebze kimi zaman oyuncak ya da kıyafet satarken kitap yazan Nalan Türkeli, 5. kitabını tezgahında imzaladı. Ümraniye'de okurlarıyla buluşan seyyar satıcı Türkeli, güç koşullarda hayatını kazanırken edebiyattan hiç kopmadığını ve kitabı "Dilli Don"u sokakları gözlemleyerek yazdığını söyledi.

Kitabını sokakta gözlemlediklerini hikayeleştirerek yazdığını söyleyen 59 yaşındaki Türkeli 90’larda yazdığı ‘Varoşta Kadın Olmak’ kitabıyla dikkatleri üzerine çekmişti. O günden bugüne yazdıklarını okuyan kitapseverler, Türkeli’nin tezgahına gelerek hem kitap imzalattı hem de kadınlara destek ve örnek olduğu için takdir etti.

YAZMAYI ÇOK SEVİYORUM

Hem yazarlık hem de seyyar satıcılık yaptığını söyleyen Türkeri, ‘’Çocukluktan beri yazıyorum, 30 yıldır da seyyar satıcılık yapıyorum. Şiirlerle kısa yazılarla kendimi geliştirmeye çalıştım. Bol bol kitap okumaya çalışıyorum. En iyisini yazmak için uğraşıyorum. Yazmayı seviyorum. ‘Dilli Don’ benim 5. kitabım. Sokağı analiz ediyorum. Gözlemleri aktarıyorum. Bunlardan hikayeler çıkartıp yazdım. Bundan sonra da yazmaya devam edeceğim. Çünkü yazmayı seviyorum’’ dedi.’’