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Seyyar satıcı, zabıta müdürünü göğsünden bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 15:30 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu pazar denetimi esnasında, seyyar satıcı tarafından göğsünden bıçaklandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu pazar denetimi esnasında, seyyar satıcı tarafından göğsünden bıçaklandı. Zabıta müdürünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, ilçede kurulan Çarşamba pazarındaki denetimde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zabıta Müdürü Hacıfettahoğlu ekipleriyle birlikte pazar denetimi yaptığı esnada şüpheli B.T. ve eşi, sözlü olarak zabıta müdürüne tacizde bulundu. Sözlü tartışmanın ardından B.T. cebinden çıkardığı bıçak ile zabıta müdürünü göğsünden bıçakladı. Göğsünden bıçaklanan Hacıfettahoğlu yanındaki diğer zabıta personeli tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli B.T. olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalandı.
Olayın ardından Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve Yardımcısı Zeynel Şener hastaneye gelerek Başhekim Ethem Bilgiç’ten, Hacıfettahoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Atabay: “Sağlık durumu iyi gereken yapılacak”
Olayın denetim esnasında meydana geldiğini ifade eden Başkan Atabay, “Olay pazar yeri denetiminde meydana gelmiş. Daha önce de pazar yerlerinde seyyarlık yapan bu şahıs sıkıntılıydı. Karı koca birlikte ellerinde bıçakla zabıta müdürümüze saldırıda bulunuyorlar. Şüpheli B.T. bıçağı göğsüne saplıyor. Neyseki sağlık durumu iyi, şu an kontrolü yapılıyor. Bu tür saldırılar görev anlayışımızı değiştiremez. Olayı şiddetle kınıyorum. Hukuki noktada gereken ne varsa da yapılacaktır. Ben zabıta müdürü arkadaşımıza ve diğer zabıta personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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