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Seyyar satıcı zabıtanın burnunu kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta, izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle el arabasına el konulmak istenen seyyar satıcı, zabıta komiserine kafa atarak burnunu kırdı Olay, Sultaniye Mahallesi 610.

Seyyar satıcı zabıtanın burnunu kırdı

Ersan SAN -Özgür EREN İSTANBUL (DHA) ESENYURT'ta, izinsiz satış yaptığı gerekçesiyle el arabasına el konulmak istenen seyyar satıcı, zabıta komiserine kafa atarak burnunu kırdı
Olay, Sultaniye Mahallesi 610. Sokakta meydana geldi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, çevredeki esnafların yoğun şikayeti üzerine seyyar satıcılara yönelik çalışma başlattı. Sivil zabıta komiseri Serdar Bigol, sokak içerinde el arabası ile telefon aksesuarı satan Ö.Ş. (16)'nin arabasına el koydu.

KANLAR İÇERİSİNDE KALAN ZABITAYI DARP ETMEYE DEVAM ETTİLER
Seyyar satıcı genç ile zabıta komiseri arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmayı gören diğer seyyar satıcı Abdullah Tali de kavgaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ş. zabıta komiserine kafa attı. Darp edilen ve burnu kırılan zabıta komiseri, telsiz ile yardım istedi.

SEYYAR SATICILARIN ARABALARINA EL KONULDU
Olay, çevredeki vatandaşlar ve diğer zabıtaların araya girmesi ile sona erdi. Kavgaya karışan seyyar satıcılar Ö.Ş ile Abdullah Tali, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, zabıta ekipleri satış yaptıkları arabalarına el koydu.

"BİZE HAKARET ETTİLER"
Burnu kırılan zabıta Komiseri Serdar Bigol, "Seyyar satıcılar, seyyar faaliyetlerini gösterirken müdahale esnasında hakaret ederek vurmaya çalıştılar. Malzemesine el koymak istedik, buradaki esnaf şikayetçi. Seyyar satıcılar bizi darp ederek buradan kaçtılar. Gereken neyse devlet gücünü gösterip yapacak" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Seyyar satıcı zabıtanın burnunu kırdıSeyyar satıcı zabıtanın burnunu kırdıSeyyar satıcı zabıtanın burnunu kırdıSeyyar satıcı zabıtanın burnunu kırdı

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