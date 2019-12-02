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Seyyar satıcıdan 90 bin liralık telefon çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 23:09 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta polis, sosyal medya üzerinden kaçak cep telefonu satan seyyar satıcıya operasyon düzenledi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polis, sosyal medya üzerinden kaçak cep telefonu satan seyyar satıcıya operasyon düzenledi. Tezgaha bıraktığı birkaç eski cep telefonu ile ikinci el satışı izlenimi veren seyyar satıcının zulasından piyasa değeri 90 bin lira olan kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ö.Y.'nin sosyal medyada açtığı sayfada sıfır cep telefonu sattığını belirledi. Yapılan araştırmada Ö.Y.'nin Yunus Emre Mahallesi'ndeki sosyete pazarında seyyar satıcılık yaptığı, sosyal medyadan bulduğu müşterilerine IMEI klonlanmış kaçak cep telefonu sattığı tespit edildi.

Ekipler, bugün akşam saatlerinde Sosyete Pazarı'na operasyon düzenledi. Tezgahına bıraktığı birkaç eski cep telefonu ile ikinci el satışı izlenimi veren Ö.Y.'nin tezgahın altındaki sepette kutusu açılmamış 25 kaçak cep telefonu ile 91 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Dünyaca ünlü markalara ait olan telefonlarının piyasa değerinin 90 bin lira olduğu öğrenilirken, Ö.Y. gözaltına alındı. Telefonlara el koyan polis, Ö.Y.'yi de sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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