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Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

Van’da seyyar satıcılarla ilgili denetim yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri saldırıya uğradı.

Van’da seyyar satıcılarla ilgili denetim yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri saldırıya uğradı. Seyyar satıcıların taşlı saldırısında 2 zabıta memuru hafif şekilde yaralanırken, zabıta araçlarının camları kırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentteki seyyar satıcıların kaldırım ve park işgaline karşı faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyet üzerine sorumluluk alanı olan ana arterler başta olmak üzere ara sokaklarda da kent estetiğini ve huzurunu bozan seyyar satıcılara müdahalede bulunan zabıta ekipleri, denetimler sırasında bir grup seyyar satıcı tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda 2 zabıta memuru hafif şekilde yaralanırken, bazı zabıta araçlarında ise hasar oluştu.
Saldırıya rağmen ilk günkü aşkla görevlerinin başında olduklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, kentte seyyar satıcı kültürünü bertaraf edene kadar çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı

Seyyar satıcılardan zabıtaya saldırı
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