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Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 11:57 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, seyyar satıcıların saldırısına uğrayan sivil zabıta memuru yaralandı.

Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, seyyar satıcıların saldırısına uğrayan sivil zabıta memuru yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı
Olay, dün İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede tezgah açan seyyar satıcılar, sivil zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine seyyar satıcılarla ismi öğrenilemeyen sivil zabıta memuru arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Seyyar satıcılar tarafından darbedilen zabıta memuru yaralandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kameradaSeyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kameradaSeyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kameradaSeyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada

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