Seyyar satıcının evini kundakladılar

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde yalnız yaşayan Ahmet Beşmiş'in (64) evi, çıkan yangında küle döndü. Polis, evin kundaklanarak yakıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Siverek ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde seyyar satıcılık yapan Ahmet Beşmiş'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak ev kullanılmaz hale geldi.

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, evin kapısının arkadan kilitli olduğunu, pencere camının kırıldığını belirledi. Polis, evin kundaklandığı ihtimali üzerinde durarak, araştırmalarını bu yönde yapıyor.

Yangın haberini alır almaz eve koşan Ahmet Beşmiş de "Evde tek başına yaşıyorum. Evime penceremi kırarak girmişler. Demir kapı arkadan sürgülenmiş. Kişi ya da kişiler evi ateşe verip çıkmışlar” dedi.

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