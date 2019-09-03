Seyyar su satıcısından şaşırtan yöntem

Gaziantep’te seyyar bir su satıcısı zabıtaya yakalanmamak için ilginç bir yöntem buldu.

Kentin en işlek caddelerinden Gaziler Caddesi’nde seyyar su satışı yapmak isteyen kişi, zabıtalara yakalanmamak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Bir gelinlik kiralayan seyyar satıcı, şişe suları gelinliğin altına sakladı. Gelinliğin altından çıkartıp su satışı yapan seyyar satıcı, zabıtanın gözünden kaçmadı. Gelinliğin altından şişe su satışı yaptığı belirlenen seyyar satıcıya 320 lira idari para cezası kesilirken, gelinliğe el konuldu.



