Seyyid Ahmet Arvasi vefatının 30. yılında Bursa’da anıldı

"Amacımız onun fikirlerinin gelecek nesiller tarafından ilham kaynağı olarak anılması" Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, "Bilgi eğitimci, büyük mütefekkir, rehber şahsiyet Seyyid Ahmet Arvasi hocamızı vefatının 31. yılında yad ediyoruz. Seyyid Ahmet Arvasi hocamızı anmak üzere 2 hafta önce bu maksatla Erzurum’da bulunduk. Ondan evvel Tokat’ta, ondan evvel de Balıkesir’de program düzenledik. Merhum Ahmet Arvasi hocamızı ülkemizde yaygın olarak yad etmemizin sebebi şüphesiz onun fikirlerini toplamak, toplumda iyice kök salması ve gelecek nesiller tarafından ilham kaynağı olarak alınması, kitaplarının daha çok okunması içindir. Başlı başına bir ekol, bir mektep olan Arvasi hocamızın düşünceleri üzerine onlarca yüksek lisans ve doktora tezleri yapılıyorken onun adına yeni enstitüler kurulmasını, üniversitelerde onun eğitime dair fikirlerini işleyen kürsüler inşa edilmesini arzu ediyoruz. Unutmayalım ki Ahmet Arvasi hocamız Türk milletinin ilim ve medeniyet yarışında zirveye çıkması için ömrünü vakfetmiş muhteşem bir eğitimcidir. Bir yazısında bize şöyle sesleniyor; ’Gücüm yetseydi ve imkânım olsaydı hemen her gün ve her saat bütün İslam dünyasına, bütün Türk dünyasına şöyle seslenmek isterdim; Ey üç asırdır adeta verasını yitirmiş olan kardeşlerim, kalkıp hep birlikte bizde yarışa katılalım. Bırakalım bu yabancı mukallitliğini, bizde dehamızı yeniden diriltelim. Yeniden iş ve eserlerimiz ile dünyaya meydan okuyalım. Dünyada meydana gelen gelişmelerin seyircisi olmayı bırakalım, aktörü olalım” diye konuştu

"Ahmet Arvasi, ülkücü hareketin rastgele bir hareket olmaktan çıkıp İslami potansiyel kazanmasında Anadolu’nun her bir şehrinde gayret sarf etti"

Toplantının bir diğer konuşmacısı Prof Dr. Osman Kemal Kayra, Ahmet Arvasi Hoca’yı en kritik dönemde İstanbul Fikirtepe Eğitim Enstitüsünde çalışırken tanıdığını belirterek, "Yaklaşık 10 yıl beraberliğimiz oldu. 3 yıl eğitim enstitüsünde, sonra beraberliğimiz sürdü. Fikir olarak insanlara örneklik yapacak büyükler birer birer kayboluyor. Ondan bana kalan çok güzel hatıralar var. Bizim çalıştığımız 75 dönemi Türkiye’de ortalama her gün 40 kişinin öldüğü, İstanbul’da da 25 kişinin öldüğü bir dönemdi. İki kutup vardı, İstanbul Teknik Üniversitesi solun karargâhı, İstanbul Fikirtepe Eğitim Enstitüsü sağın karargâhı, ülkücü hareketin merkeziydi. Bizi oraya topladılar, çok karışık bir dönemdi. Bir kadro kuruldu gençleri eğitmek maksadıyla, orada Ahmet Arvasi ağabey devreye girdi. O kadar önemli bir şahsiyet ki, bir defa ülkücü hareketin rastgele bir hareket olmaktan çıkıp İslami potansiyel kazanmasında Anadolu’nun her bir şehrinde gayret sarf etti. Ve o gençlik Ahmet Arvasi hoca dışında kimseyi dinlemezdi. Fikirtepe Eğitim Enstitüsünün 400 kişilik bir spor salonu vardı. Dr. Ahmet Hamdi Turgut Beden Eğitim Spor Bölümünün başkanıydı, sağ olsun spor salonunu bize tahsis etti. Orayı mescit yaptık. O kadar önemli ki bunlar, okulun bahçesinde ezan okundu. Okul ne halden ne hale değişti. Öğrencilerimize namaz kıldıktan sonra boş kalan zamanlarımızda Kur’an-ı Kerim bilenlerimiz Kur’an öğretmeye başladı. Okul bir Marksist yuvasından inanmış insanların olduğu bir yer haline geldi" dedi.

Ahmet Arvisi’nin çevresindeki insanların "Abi senin ne işin var siyasetle" sözlerine karşılık çok net cevap verdiğini belirten Kayra, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi idi. Onun şu sözünü hiç unutamam, ’Bu kadar gencin olduğu bir kitleyi benim terk etmem mümkün değildir. Bu gençleri eğitmek zorundayız.’ Bana bir defasında demişti ki Muhsin Yazıcıoğlu’nu görürsen söyle bana mutlaka uğrasın, çünkü bu hareketin gelecekteki lideri odur dedi. Muhsin Yazıcıoğlu hapisten çıktığında Trabzon’da düğün salonunda bir konferans verecekti. Muhsin Bey’e gittim söyledim. Ahmet Arvasi’yi mutlaka gör, seninle görüşmek istiyor. Fakat ne yazık ki bir daha görüşemediler. İrfan Öğütçü bizim eğitim enstitümüzdeki şehitlerimizden bir tanesidir. Onu kabre koyarken mezarda kefeni açıldı ve kurşun yarası gözüktü. Arvasi hoca bana dedi ki, ’Osman Bey şurada açmış olan gülü görüyor musun?’ Kendisine iki yerde vefa gösterisi yapıldı, bir Fikirtepe Eğitim Enstitüsü, iki Türkiye Gazetesi. Hayatının sıkıntılara uğramış olduğu dönemde, aksiyondan tecrit edildiği dönemde Türkiye Gazetesi devreye girdi ve ondan sonra yazılarıyla kendisi Türk milletine faydalı olmaya çalıştı" diye konuştu.

Osman Kemal Kayra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türk İslam düşüncesini, tefekkür sistemini İslami platforma oturtarak Türkü İslamiyet’in o güzel kılıfında insanlara sunmayı başarabilmiş bana göre tek insan Ahmet Arvasi’dir. İkincisini aramak beyhudedir. Milliyetçiler Derneğinde bu fikri sarmala kapılmış Türk aydınlarından biri konuşma gerçekleştiriyordu 76 yılında, biz çıkıp namaz kılıp geliyoruz. Ona dediler ki hocam namaz geçiyor, ’Biz otururken de, konuşurken de namazımızı kılarız’ dedi. Bakın bu sözde aydınlar bir ekol yetiştirdi. Ahmet Arvasi hoca ne yaptı, konuşmaların en mühim zamanında hadi gençler cemaatle namazımızı kılalım derdi. Münferit namaz kılmayı bile yasaklamıştı, her zaman cemaatle namaz kılma şuurunu aşılardı. Ahmet Arvasi cebinde takkeler taşırdı, takkesiz gelen gençlere takke hediye ederdi. Bu sünneti ihmal etmezdi. Tanıtım filminde de gördünüz pantolonumun cebinde kalmıştı diyor takkem, en darmadağın olduğum zaman. Küçümsenen bu sünnete ne kadar büyük değer verdiğine ben şahidim."