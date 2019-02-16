Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 30. yılında Erzurum’da anıldı

Türk-İslam ülküsünün mimarlarından mütefekkir ve yazar merhum Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 30. yılında Erzurum’da düzenlenen panelde anıldı.

İbrahim Erkal Kültür Merkezinde düzenlenen "Seyyid Ahmet Arvasi’yi Anıyoruz" panelini gazeteci Hüseyin Sarıkoç yönetti.

Panele, Erzurum AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Atatürk Üniversite Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Seçen, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve vatandaşlar katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gazetesi ve Fikirevim’in düzenlediği programda Arvasi’nin düşünceleri ve hayatı anlatıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, Seyyid Ahmed Arvâsî’nin Türklerin yeryüzündeki bütün Müslümanlar için ifade ettiği kıymeti Türklere anlatan büyük bir mütefekkir olduğunu ifade ederek, “Kendisi bir seyyid, yani Peygamber Efendimizin torunu olması hasebiyle aslen Arap olan, Ancak Türk milletinin İslamiyet’e yaptığı hizmetleri ve Türk’ün yeryüzündeki bütün Müslümanlar için ifade ettiği kıymeti biz Türklere anlatan büyük bir mütefekkirdir bugünkü konumuz. O’nun Türklere olan sevgisi, aynı mübarek soydan gelen büyük İslam alimi Abdülhakim Arvasi hazretlerinin ifade ettiği şu cümlenin yansıması gibidir; ’’Ben bir Seyyid’im. Yani bu demektir ki Türk değilim. Ama yeryüzünde bütün Türkler silinse, üç Türk kalsa, biri ben olurdum. İki Türk kalsa biri yine ben olurdum. Son Türk kalsa da o muhakkak ben olurdum. Çünkü Türkler olmasa bugünkü manada İslamiyet olmazdı. Buyuruyor Abdülhakim Arvasi hazretleri. İşte bu mübarek övgüye mazhar olan bir milletin fertleri olarak, bugün bizleri Yeniden Diriliş’e çağıran büyük mütefekkir Arvasi Hocayı anlama mecburiyetimiz var. Sözü kıymetli konuşmacılarımıza bırakmadan önce, gazetemiz ile birlikte bu güzel organizasyona imza atan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bizi kırmayıp panelimize katılan değerli konuşmacılarımıza ve siz değerli konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Erzurum AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, ise “Değerli mutasavvıf Seyyid Ahmet Arsavi efendinin 30. ölüm yıldönümünü münasebetiyle bu programı düzenleyen herkese teşekkür ederim. Salonumuzda gençlerin çoğunlukta olması umutlandırıcı bir durum. Biz buraları yurt olarak tuttuk ama zannedilmesin kılıçla yurt tuttuk. O büyük insanlar zamanında Anadolu’ya gelerek tasavvufu buraya ulaştırmışlar. Böyle güzel insanların yazdığı kitaplar bizim ruh dünyamızı okşuyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Seyyid Ahmet Arvasi gibi fikir adamlarının değerini yaşarken de anlamak gerektiğini kaydederek “ Milletleri millet yapan düşünce insanları vardır. Eğer bir millet uzun süre ayakta duruyorsa fikir adamaları vardır. Bugün rahmetle kıymetli bir fikir adamını anacağız. Asrın Yesevi’si olarak bilinen Seyyid Ahmet Arvasi’yi bugün hayırla yad edeceğiz. Fikir adamı olmayan bir toplum gelişemez Seyyid Ahmet Arvasi’yi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu tür fikir adamlarımız yaşarken kıymetlerini bilinmiyor biz artık bu tür fikir adamlarının değerlerini yaşarken de anlayalım” ifadelerini kullandı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Seyyid Ahmed Arvâsî’nin, fertlerden başlayarak toplumun bütün alanlarında yeni bir dirilişi öngören yazıları, yaptığı ateşli konuşmaları, kaleme aldığı gazete makaleleri ve kitaplarıyla, yeni bir teorik toplum modeli sunduğunu vurgulayarak, “Büyük bir memnuniyetle ifade edelim ki, geçen yarım yüzyıla damgasını vuran Seyyid Ahmed Arvâsî, cemiyetimizde, gerçek bir fikir adamı ve sağlam bir münevver olarak hatırlanıyor. Merhûm Seyyid Ahmed Arvâsî bey, fertlerden başlayarak toplumun bütün alanlarında yeni bir dirilişi öngören yazıları, yaptığı ateşli konuşmaları, kaleme aldığı gazete makaleleri ve kitaplarıyla, yeni bir teorik toplum modeli sunmaktadır. Seyyid Ahmed Arvâsî, Osman Yüksel Serdengeçti, Prof. Dr. Erol Güngör, Nûrettin Topçu, Necîp Fâzıl Kısakürek gibi ilim ve fikir adamlarıyla aynı dönemde, aynı hissiyatı paylaşarak fikirlerini üretmiş ve yaymaya çalışmıştır. Sözleri ve davranışlarıyla, hatta bakışları ile başkalarını etkileyen bazı insanlar vardır. Merhum Seyyid Ahmed Arvâsî hoca, öğretmenlik ve öğretim üyeliği yaptığı okullarda ve Enstitülerde, gerek öğretmen, gerek öğrenci seviyesinde pek çok insana tesir etmiş bir kimsedir. Onu yakından tanıyan kimle konuşsanız, ona karşı hayranlığını ifade ettiğini görürsünüz. Bunda, onun sevgili Peygamberimizin torunu olması, Ehl-i Beyt’ten olması sebebiyle sahip olduğu asalet, hasep, nesep, akıl ve zekânın etkisi olduğu kadar, aynı zamanda çok okuyan, araştıran, düşünen ve ilmiyle amel eden ilim ve edep sâhibi, gönül ehli bir insan olmasının da ciddî tesiri vardır. Bu vesileyle belirtelim ki, dinimize, dilimize, vatanımıza, tarihimize, kültür ve medeniyetimize, güzel ahlâkımıza, bütün ilim adamlarımıza sâhip çıkmalıyız; bunlara ağırlık ve önem vermeliyiz; bunları yeni nesillerimize, çocuklarımıza ve torunlarımıza da doğru bir şekilde aktarmalıyız” dedi.

Panelin ikinci konuşmacısı Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, Seyyid Ahmet Arvasi’nin kitaplarında ve gazete makalelerinde, yüzlerce başlık altında temel meseleleri kuşatıcı bir şekilde ele aldığını belirterek “Bugün çok anlamlı ve önemli bir vesileyle Erzurum’da, Dadaşlar diyarında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk fikir dünyasının müstesna simalarından, büyük eğitimci ve mütefekkir, Seyyid Ahmet Arvasi hocamızı yâd etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Seyyid Ahmet Arvasi Hoca, müstesna bir eğitimci ve mütefekkir olarak, kitaplarında ve gazete makalelerinde, yüzlerce başlık altında temel meseleleri kuşatıcı bir şekilde ele alıyor. Konulara daima mazi, hal ve istikbal zaviyesinden bakarak, nesiller boyu yaşanan tecrübeleri acı ve tatlı yönleriyle önümüze seriyor. Geçmişle geleceği buluşturmakta o kadar mahirdir ki, otuz - kırk sene evvel kaleme aldığı yazılar, sanki bugün yazılmış gibi aktüel gelişmelerle bire bir örtüşüyor. Ahmet Arvasi Hoca, hayatı boyunca, insanlarımızı ifsad etmeye yönelik kültürel saldırılara karşı canhıraş şekilde mücadele etti. Bu uğurda kendi hayatını vakfetmişti. Ne mutlu ki, onun eserlerini okuyan, fikirlerinden istifade eden gençlerimiz, emperyalist saldırılara karşı daha şuurlu ve güçlü bir kimlikle milletimizin değerlerini sahipleniyor. Ancak Arvasi Hoca’nın gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Allah gani gani rahmet eylesin. O, Türk Milletine ve İslâm Âlemine karşı vazifesini bihakkın yerine getirdi. Şimdi bizlere düşen görev onun fikirleri istikametinde çalışmak ve daha çok çalışmak” şeklinde konuştu.

Erzurum Atatürk Üniversite Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Seçen ise “Kıymet bilmeyenler, kıymet yetiştiremezler; kıymet yetiştiremeyenlerin kendilerinin de kıymeti olmaz” sözünde ifadesini bulan bir vefa duygusuyla “Arvasi” gibi Cumhuriyet dönemi Türk düşünce hayatının özgün bir ismini anmak için buraya gelen muhterem topluluğunuzu en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu vesileyle, biz 70 kuşağı Türk gençliğinin zihin dünyasını inşa eden fikir insanlarından biri olan Arvasi’yi anmak için yapılan toplantıya destek veren kuruluşlara ve toplantının organizasyonunu yapan değerli dostum sayın Hüseyin Sarıkoç’a içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Panele katılan vatandaşlara ise Seyyid Ahmet Arvasi’nin eserleri hediye edildi.