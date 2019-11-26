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Seyyid Hüseyin Arvas Kur’an kursu destek bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:08 | Son Güncelleme

Van Gevaş’ın Bağlama Mahallesi’nde başlatılan Seyyid Hüseyin Arvas Kur’an Kursu inşaatı devam ediyor.

Van Gevaş’ın Bağlama Mahallesi’nde başlatılan Seyyid Hüseyin Arvas Kur’an Kursu inşaatı devam ediyor. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte örnek bir tesis olacak olan Kur’an kursu hayırseverlerin desteğini bekliyor.
Yatılı Kur’an kursunda hafızlık eğitimi, uzun süreli Kuran kursu, yaz Kuran kursları, yurt, dershane ve imam evi bulunacak. 3 katlı ve her katta mutfak, derslik, mescit ve WC’lerin bulunacağı kursla ilgili bilgi veren A. Baki Üre, “Bu Kur’an kursu Gevaş ve hatta bölge için çok önemli. Her fırsatı değerlendiriyor, özellikle konferans ve toplantıların da yapılabileceği çok amaçlı bir bina inşa ediyoruz. Bu eserle Gevaşlılar övünecek. İnşaatın büyük bir bölümü tamamlandı. Şu anda parke ve fayans işleri kaldı. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon TL harcandı. Çok az bir parayla geri kalan kısmı da tamamlayacağız. Bu manada yardım etmek isteyen hayırseverler biz ulaşabilirler. Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.

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