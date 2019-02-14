AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" sözlerine ilişkin, "Günlerdir beka meselesinden bahsettikçe bize kızanlara, şimdi gülmeye başlıyorum. Sağ olsun Sezai Bey tam derdini söylemiş ve meramını anlatmış." dedi.

Bir otelde, gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileriyle yaptığı kahvaltılı toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, HDP'lilerin Kandil'den aldıkları emirler doğrultusunda konuştuklarını söyledi.

Beka meselesini sürekli gündeme getirdiklerini hatırlatan Mehmet Özhaseki, "Günlerdir beka meselesinden bahsettikçe bize kızanlara, şimdi gülmeye başlıyorum. Sağ olsun Sezai Bey tam derdini söylemiş ve meramını anlatmış." diye konuştu.

- "Bizim vatanımız bir, sınırlarımız belli"

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin kullandığı sözleri "garip ve kötü" olarak tanımlayan Özhaseki, "Bizim vatanımız bir, sınırlarımız belli. O sınırlar içerisinde başka bir devlet kurulmasına, orada bir paçavranın bayrak diye çıkarılmasına biz ölümüne karşı dururuz." ifadelerini kullandı.