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  4. "Sezai Karakoç'un Gençlik Dönemi Şiirleri"

"Sezai Karakoç'un Gençlik Dönemi Şiirleri"

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.12.2019 14:52 | Son Güncelleme

Şair ve yazar Zafer Acar: - "İlk üç kitabını gençlik dönemi olarak ele alırsak sembollerin arkasında bir Doğu-Batı çatışmasını ele aldığını söyleyebiliriz. Sezai Karakoç'un bütün hayatına yayılan bu Doğu-Batı çatışmasını 'Balkon' isimli şiirinden okuyabiliriz"

İSTANBUL (AA) - 11. İstanbul Edebiyat Festivali kapsamında "Sezai Karakoç'un Gençlik Dönemi Şiirleri" başlıklı oturum yapıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik ve Sultanbeyli belediyelerinin desteğiyle hayata geçirdiği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "Edebiyat ve Gençlik" temalı festival devam ediyor.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Kütüphanesinde yazar Muzaffer Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda şair ve yazar Zafer Acar konuştu.

Moderatör Muzaffer Doğan'ın Sezai Karakoç'un gençlik döneminde yazdığı şiirleri okuduğu etkinlik, vefatının 83. yılında İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'a ithaf edildi.

- "İlk şiiri 16 yaşında yayınlandı"

Acar, Sezai Karakoç'un ilk şiirinin 16 yaşındayken Büyük Doğu Dergisi'nde yayınlandığını belirterek, "O yaşlarında hece ölcüsünü çok ustaca kullanıyor. Şiirlerinde lirizm hakim. Bu lirizmin sonunda da dönemin popüler şiirlerinden biri olan Mona Roza şiirini yazıyor. Popüler olmasının nedeni sadece büyük bir aşk hikayesinin yaşanmasıyla ilgili değil biçimsel olarak hece ölçüsünün çok iyi bir örneğini vermiş olması yatıyor." ifadelerini kullandı.

Sezai Karakoç'un şiirdeki başarısının en önemli yanının hece ölçüsünün kavradıktan sonra serbest şiire yönelmesi olduğunu vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Gençlik yıllarında serbest şiir denemeleri olsa da hala heceden kopamadığı bir dönem olarak görülebilir. Bu dönemdeki serbest şiirlerinin de hece hatında olduğunu da fark edebiliyoruz. İlk üç kitabını gençlik dönemi olarak ele alırsak sembollerin arkasında bir Doğu-Batı çatışmasını ele aldığını söyleyebiliriz. Sezai Karakoç'un bütün hayatına yayılan bu Doğu-Batı çatışmasını 'Balkon' isimli şiirinden okuyabiliriz."

Acar, Karakoç'un üniversite yıllarında çıkardığı "Şiir Sanatı" dergisiyle Cemal Süreya, Gülten Akın ve Ece Ayhan'la dostluklar kurduğunu aktararak, Karakoç'un bu dönemde de İkinci Yeni'nin iyi şiir örneklerini verdiğini dile getirdi.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da il milli eğitim binaları arasında kütüphaneye sahip ilk kurumun İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olduğuna dikkati çekerek, "Mehmet Akif'i, Sezai Karakoç'u bu güzide mekanda konuşuyor olmak bizim için büyük mutluluktur. Edebiyatı gençlerimize sevdirme noktasındaki gayretlerinin daim olmasını diliyorum." diye konuştu.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise İstanbul'un önemli bir kültür ve edebiyat etkinliğine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, yazarların gençlerle buluşmasının önemine değindi.

Etkinliğe İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın yanı sıra edebiyatseverler katıldı.

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Edebiyat gençlik İstanbul Edebiyat Festivali oturum Türkiye Yazarlar Birliği

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