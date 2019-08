Sezai Temelli: Kayyum konusunda bir şey yapılmazsa Kürt illeriyle sınırlı kalmayacak

Aslında CHP ile görüşmemizde Sayın Kılıçdaroğlu ile aynı şeyi düşünüyoruz diyebilirim. Birincisi, kayyum kabul edilemez, bu bir darbedir. Demokrasinin içinde kalarak çözümler mutlaka üretilmelidir. Bugünkü kayyum uygulaması OHAL uygulamasıdır aslında. Nedenleri konusunda da aynı şeyleri düşündüğümüzü gördük. Bir tanesi her şeyden önce bu iktidarın uyguladığı ekonomi politikaları, bu iktidarın uyguladığı yolsuzluk politikaları ki kayyumda bu çok net ortaya çıkmıştır, talan meselesi. Mesela Mardin belediyesi özelinde Van ve Amed (Diyarbakır) belediyesi özelinde kayyum döneminde, yolsuzluklar ortaya saçılmıştır. Türkiye bir yanıyla aslında demokrasisini arıyor.

Anlaşamadığınız bir konu olmuştu; Kılıçdaroğlu, protestolara sıcak bakmadığını ifade etmişti, siz de bunu eleştirmiştiniz, bu konuyu gündeme getirdiniz mi?

Görüşmede o konu gündeme gelmedi. Fakat şunu da söylemek istiyorum, her partinin kendine has siyasi çizgisi var, kendine has bir eylem programı var. Bu konu gündeme gelmedi ama bir şey yapmalı konusunda şunu söyleyebilirim, herkes bunu hissediyor. Türkiye'nin demokrasi konusunda barış konusunda, toplumsal barış konusunda çözmesi gereken acil sorunları var ve bu acil sorunları konusunda bir mutabakat var.

Nasıl bir işbirliği olabilir CHP ile görüşmede bir yol yöntem önerdiniz mi?

Bizim aslında dile getirdiğimiz şey şuydu, kendilerine şunu ilettim. 31 Mart'a giderken de 23 Haziran'a giderken de işbirliği ya da alışılagelmiş ittifaklarla gitmedik. Yani siyaseten ortaya koyduğumuz meselede toplumun bir kabulü oldu. Özellikle demokratik kamuoyu dediğimiz geniş halk kesimleri tarafından da desteklenen bir kabul oldu. Bu kabulün kıymetli olduğuna vurgu yaptım.