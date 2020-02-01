Sezai Temelli: 'Madem Kınıyorsun İsrail’le Anlaşmaları Askıya Al'

Temelli, “Elazığ depremi geliyorum dedi, geldi. İstanbul depremi de geliyorum diyor. 99 Kocaeli depreminden sonra ilave vergiler alındı. Bu vergiler için dendi ki, 'Buradan bir kaynak yaratacağız, deprem bölgelerinde yapacağımız yatırımlarla büyük felaketlerin önüne geçeceğiz.' Ama tam tersine o büyük felaketlere hazırlanmak yerine o büyük felaketleri büyütecek şekilde bu kaynakları kullanmışlar. Sırf müteahhitleri zengin olsun diye. Şimdi çıkıyor millete ahkam kesiyor, 'Kaynağı nerede kullanmak gerekiyorsa orada kullandık' diyor. İşte Elâzığ bunu gösterdi. Yarın İstanbul da bunu gösterecek. Van da bunu göstermişti. Van depremi ile mücadele etmiş, o depremden sonra kenti ayağa kaldırmış Bekir Kaya’yı Silivri’ye gönderiyorsun, o kaynakları Saray’a harcıyorsun. Yalan söylüyorsun, halkın kaynaklarını hiçbir zaman toplumun gerçek ihtiyaçları için kullanmadınız” dedi.

“Diyanet İşleri Başkanı inananlarla dalga geçiyor”

Diyanet İşleri Başkanı’nın inananlarla dalga geçtiğini savunan Temelli, dinin siyasete alet edildiğini söyledi. Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diyanet İşleri Başkanı çıkıp, 'Deprem kıyametin alıştırmasıdır,' diyor. Bu ülkenin inananlarıyla dalga geçiyor. Böyle bir ayet mi var! Sen ne biçim bir insansın ki böyle bir uydurma açıklama yapıyorsun! TOKİ çalışıyor faizlerle ilgili fetva veriyor, deprem oluyor Saray’ı kurtarmak peşinde. Erdoğan Ankara’ya saray yaptı ya, Diyanet İşleri Başkanı da kendisini şeyhülislam sanıyor. Osmanlı'da da böyleymiş, saray ne kadar sıkışsa halka verirler fetvayı kendileri götürürler sefayı. Hikâye hiç değişmemiş. Aynı mantıkla dini siyasete alet etmeye devam ediyorlar. Buna son vermek lazım.”

“Trump'ın Ortadoğu barış planına verdikleri tepkiler samimi değil”

Temelli’nin dikkat çektiği konular arasında ABD Başkanı Trump’ın bir süre önce açıkladığı Ortadoğu barış planı da vardı. Türkiye’nin İsrail’e gösterdiği tepkiyi eleştiren Temelli, tepkilerin samimi olmadığını iddia etti. Hükümete İsrail’le olan anlaşmaları askıya alma çağrısı yapan Temelli, “Ortadoğu halklarını tehdit ediyorlar. Şimdi Filistin halkına sahip çıktılar. Bu konuda da ahkam kesiyorlar. Biliyor musunuz İsrail devleti Filistinliler'i gettolara mahkûm ediyor, duvarların içinde yaşamaya mahkûm ediyor. Büyük büyük duvarlar örüyor. Hani bizim sınıra örülen duvarlar var ya, ondan da yüksek duvarlar örüyorlar. Filistin halkı o duvarların arkasında aç, yoksul, İsrail devletinin şiddetine maruz kalıyor. O betonlar nasıl örülüyor derseniz, Türkiye’de giden çimento ile örülüyor. AKP iktidarı döneminde İsrail ile ticaret hacmi 10 kat artmış. 'Çimento satıyoruz, para kazanıyoruz' diyorlar. İşte o çimento ile o duvarlar örülüyor. Madem sen İsrail devletini kınıyorsun, o zaman İsrail ile tüm anlaşmaları askıya al. Tamamıyla göz boyama. Geçmişte Mavi Marmara’da olduğu gibi bugün de aynı göz boyamayı devam ettiriyorlar” diye konuştu.

