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Sezai Temelli'den CHP'ye "toplumsal barış için sorumluluk alma" çağrısı

04.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

31 Mart Yerel seçim sonuçlarının "Türkiye halklarının ayrıştırıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı ve barış karşıtı siyasetin bitmesi gerektiğine dair inancı teyit ettiğini" söyleyen Temelli, CHP'ye çağrı yaptı.

Sezai Temelli'den CHP'ye "toplumsal barış için sorumluluk alma" çağrısı

31 Mart Yerel seçim sonuçlarının "Türkiye halklarının ayrıştırıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı ve barış karşıtı siyasetin bitmesi gerektiğine dair inancı teyit ettiğini" söyleyen Temelli, CHP'ye çağrı yaptı.

"Demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü" konularında her kesimin açık tutum belirlemesi gerektiği ifade eden Temelli, "başta CHP olmak üzere parlamentoda ve parlamento dışında olan tüm siyasi partilerin toplumsal barış için sorumluluk alması, savaş politikalarına karşı çıkması" gerektiğini söyledi.

Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapılabileceğine yönelik açıklamalarla ilgili "Bölge barışı için Öcalan avukatları ve siyasi heyetlerle görüşme yapmalı" dedi:

"Yapılması gereken, Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde yerel demokrasi çerçevesinde eşit, özgür ve demokratik bir rejimin inşasıdır. Bu anlamıyla Sayın Öcalan'ın 2 Mayıs'ta yapılan avukat görüşmesinde kamuoyu ile paylaştığı 7 maddelik deklarasyon sorunların çözümü açısından son derece önemlidir. Sorunların çözümü ve bölge barışı için Sayın Öcalan'ın avukatları ve siyasi heyetler ile görüşmeler yapmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz."

'IKBY Parlamentosu tutum almalı'

Sezai Temelli, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik askeri operasyonların da "bölgesel istikrarsızlığı arttırıp çözümden uzaklaştırdığını;" bölgedeki farklı Kürt gruplar arasında birlik sağlanması gerektiğini söyledi:

" Son günlerde Mahmur kampına dönük ambargo ve kuşatma ile Türkiye'nin sınır ötesi askeri saldırılarına karşı Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu tutum almalı. Kürtler arası çatışmadan uzak durma tutumu, partiler ve kişiler üstü bir yerdedir."

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