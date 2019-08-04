31 Mart Yerel seçim sonuçlarının "Türkiye halklarının ayrıştırıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı ve barış karşıtı siyasetin bitmesi gerektiğine dair inancı teyit ettiğini" söyleyen Temelli, CHP'ye çağrı yaptı.

"Demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü" konularında her kesimin açık tutum belirlemesi gerektiği ifade eden Temelli, "başta CHP olmak üzere parlamentoda ve parlamento dışında olan tüm siyasi partilerin toplumsal barış için sorumluluk alması, savaş politikalarına karşı çıkması" gerektiğini söyledi.

Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapılabileceğine yönelik açıklamalarla ilgili "Bölge barışı için Öcalan avukatları ve siyasi heyetlerle görüşme yapmalı" dedi:

"Yapılması gereken, Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde yerel demokrasi çerçevesinde eşit, özgür ve demokratik bir rejimin inşasıdır. Bu anlamıyla Sayın Öcalan'ın 2 Mayıs'ta yapılan avukat görüşmesinde kamuoyu ile paylaştığı 7 maddelik deklarasyon sorunların çözümü açısından son derece önemlidir. Sorunların çözümü ve bölge barışı için Sayın Öcalan'ın avukatları ve siyasi heyetler ile görüşmeler yapmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz."