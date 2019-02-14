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Sezai Temelli'nin "Batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz" sözleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 13:31 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: "HDP'nin bir zillet ittifakı ortağı olduğu resmen açıklanmıştır. 31 Mart seçimleri beka ile bela arasındaki seçim olacaktır" - "İP Genel Başkanı bilmelidir ki İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da günah işleyip, Iğdır'da, Ahlat'ta abdest alınmaz"

ALP ÖZDEN - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz" şeklindeki sözlerine ilişkin, "HDP'nin bir 'zillet ittifakı' ortağı olduğu resmen açıklanmıştır. 31 Mart seçimleri beka ile bela arasındaki seçim olacaktır." dedi.

Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kandil sözcüsü Sezai Temelli'nin konuşması, kirli ittifak için bir turnusol işlevi görmüştür." ifadesini kullandı.

16 Nisan Anayasa referandumundan başlayan, 24 Haziran seçimleriyle devam eden ve 31 Mart seçimlerine yansıyan HDP-İYİ Parti-CHP ittifakının ilanının bir kez daha yapıldığını söyleyen Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerini beka meselesi olarak görürken, ülkenin varlığı ve birliğinin tehdit edildiğini vurguladı.

Birilerinin çıkıp "31 Mart ile beka meselesinin ne ilgisi var?" dediklerini hatırlatan Akçay, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine beka vurgusuyla bakarken, Kandil'den sufleli, Pensilvanya'dan destekli HDP-İP-CHP ittifakının tehlikesine işaret ediyorduk. 31 Mart'ın sadece yerel yönetim seçimi olduğunu zannedenler, Kandil sözcüsünün konuşmasında ortaya çıkan zillet ittifakının gerçek amacını görmelidir. HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır ve CHP-İP ile birlikte zillet ittifakının bir ortağıdır."

- "HDP'nin zillet ittifakı ortağı olduğu resmen açıklanmıştır"

Sezai Temelli'nin açıklamalarına karşı İYİ Parti'nin alacağı tavrı da kamuoyunun merakla beklediğini belirten Erkan Akçay, şöyle devam etti:

"İP Genel Başkanı bilmelidir ki İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da günah işleyip, Iğdır'da, Ahlat'ta abdest alınmaz. Sezai Temelli'nin bu açıklamasından sonra HDP'ye karşı Iğdır açıklamasında samimiyse, bu tavrını İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde de sürdürmeli, CHP-HDP ittifakından ayrılmalıdır.

HDP-İP-CHP'nin kurduğu ittifakın inkar edilecek bir tarafı kalmamıştır. Artık her şey aleni. Hiçbir şeyi saklamıyorlar. HDP'nin bir zillet ittifakı ortağı olduğu resmen açıklanmıştır. 31 Mart seçimleri beka ile bela arasındaki seçim olacaktır."

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin grup toplantısında, "Kürdistan'da kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. Türkiye'nin her yerinde AKP-MHP ittifakını geriletmek için verilen her oy, Türkiye'de barışa verilen oydur. İstanbul, Adana'daki oyumuz ile Cizre, Sur, Silopi halkına selam edeceğimizi asla unutmayalım." ifadelerini kullanmıştı.

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