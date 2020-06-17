Sezar Yasası: ABD'nin Suriye'ye yeni yaptırımları ne içeriyor, neleri hedef alıyor?

ABD, Suriye hükümeti ve müttefikleri ile girişilecek her türlü yabancı ticari, mali, teknolojik faaliyetleri önlemek amacıyla yeni ekonomik yaptırımları bugün uygulamaya koydu. ABD, Sezar Yasası adıyla gündeme getirdiği yaptırımlarla, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetini sivillere yönelik "cani saldırılarını durdurmaya" ve "barışçıl bir siyasi geçişe" zorlamayı hedeflediğini belirtiyor. Ancak bu sert yaptırımların, Suriye'de giderek derinleşen ekonomik krizi ve savaş yorgunu halkın durumunu daha da kötüleştirmesi yönünde endişeler dile getiriliyor. Suriye para birimi son haftalarda karaborsada büyük değer kaybına uğradı ve gıda ve ilaç fiyatlarının artmasına, hükümetin kontrolündeki bölgelerde ender görülen protestolara yol açtı. Suriye'de Mart 2011'den bu yana devam eden iç savaşta 380 bin kişinin öldüğü, 11 milyon insanın ülke içine veya dışına göç etmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Suriye hükümeti, Rusya ve İran'ın da desteğiyle ülkenin büyük bir kısmında kontrolü yeniden ele geçirdi.

Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırında yer alan İdlib vilayeti, hükümete karşı mücadele yürüten silahlı grupların elinde. Burası, ılımlı olarak nitelendirilen muhalif gruplar ve bazı cihatçı örgütlerin kontrolü altında bulunuyor. Bu gruplardan bazıları Türkiye'nin desteğini alıyor. Yaptırımlar neyi hedef alıyor? ABD, Suriye'ye karşı 40 yıldır yaptırım uyguluyor. Ancak iç savaşın başladığı 2011'den bu yana bu yaptırımlar daha da yoğunlaştı. ABD'nin Aralık'ta geçirdiği Sezar Yasası ismini "Sezar" kod adlı bir askeri fotoğrafçıdan alıyor. Bu fotoğrafçının, Suriye hapishanelerinde işkence ve ölümü belgeleyen 52 bini aşkın fotoğraf çektiği belirtiliyor. Yasa, "Beşar Esad hükümetini Suriye halkına karşı cani saldırılarını durdurmaya zorlayacak ve Suriye'de hukukun üstünlüğü, insan hakları ve komşularla barışçıl bir arada varlığını sürdürme ilkelerine saygı duyacak bir hükümete geçişi destekleyecek" şekilde diplomatik ve zorlayıcı ekonomik araçların kullanılması için yetki veriyor. Yasa, doğrudan Suriye hükümetine veya Suriye hükümeti, Rusya veya İran adına Suriye'de askeri faaliyet yürüten yabancı kişilere önemli mali, maddi, teknoloji desteği verenler

Suriye hükümetinin petrol ve doğal gaz üretimine, askeri uçak alımı ve bakımına, inşaat ve mühendislik projelerine yardımcı olacak mal, hizmet, teknoloji veya enformasyon tedariki veya satışı

Suriye'de Suriye hükümeti ve müttefiklerinin kontrolü altındaki bölgelerin yeniden inşası ile ilgili projeler için sözleşmeler ile ilgili yabancı kişilere karşı yaptırım uygulanmasını öngörüyor.