HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sezaryen doğumlara takip başlatıldı! Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti: 'Bebeğimizi kaybedecektik'

Sezaryen doğumlara takip başlatıldı! Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti: 'Bebeğimizi kaybedecektik'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.10.2024 20:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, artan sezaryen doğumları yakın takibe aldı. Artık sezaryen ameliyatlara yönelik denetim başlayacak. Bakanlığın sosyal medya hesabından normal doğuma teşvik ile ilgili bir video paylaşıldı. “Annecim Başardık” isimli video sosyal medyada çok sayıda anne ve anne adayından tepki aldı.

Sezaryen doğumlara takip başlatıldı! Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti: 'Bebeğimizi kaybedecektik'

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Normal Doğum Eylem Planı" ile kamu, üniversite ve özel hastanelerin tümüne "Gebe Okulu" kurma zorunluluğu getirilecek, ebelerin görev ve yetkileri genişletilecek, sezaryen ameliyatlara yönelik denetim ve takip çalışmaları yapılacak.

SEZARYEN AMELİYATLARA YÖNELİK DENETİM BAŞLAYACAK

Doğum ve sezaryen yönetimi, Bakanlıkça hazırlanan klinik rehberlere göre gerçekleştirilecek. Hastanelerde sezaryen ameliyatlara yönelik denetim ve takip çalışmaları yapılacak. Kamudaki sağlık yöneticilerinin performans kriterlerine primer (ilk) sezaryen oranları da eklenecek. Sezaryen oranı yüksek hastanelere, kök nedenlerin belirlenmesine yönelik aylık ziyaretler yapılacak.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Bakanlık bu kapsamda sosyal medya hesabından “Annecim Başardık” adlı bir video paylaşarak şunları ifade etti:

"Normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur. Anne emzirmeye hemen başlayabilir ve günlük hayatına çok kısa zamanda dönebilir. Tıbbi olarak zorunluluk olmadıkça doğal ve sağlıklı olan normal doğumdur."

TEPKİ GÖSTERDİLER

Bakanlığı paylaşımı sonrasında anne ve anne adayları videoya tepki gösterdi.

3

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sezaryen Sağlık Bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
Kerem'den yıkan haber! Portekiz basını...

Kerem'den yıkan haber! Portekiz basını...

Kovaladığı kuzeninin kaçıp sığındığı marketteki kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Katilin annesi "İyi ki yapmışlar, ellerine sağlık" diye bağırdı

Kovaladığı kuzeninin kaçıp sığındığı marketteki kasiyer Merve'yi öldürmüştü! Katilin annesi "İyi ki yapmışlar, ellerine sağlık" diye bağırdı

Fatih'te korkunç olayda kan donduran detay! Önce çizmiş sonra uygulamış

Fatih'te korkunç olayda kan donduran detay! Önce çizmiş sonra uygulamış

İsrail televizyonları son dakika olarak duyurdu! 2 ay sonra bir ilk, bunu beklemiyorlardı

İsrail televizyonları son dakika olarak duyurdu! 2 ay sonra bir ilk, bunu beklemiyorlardı

Türk futbolunu yerden yere vurdu!

Türk futbolunu yerden yere vurdu!

Semih Çelik iki genç kızı vahşice katletti! Katilin fotoğrafı ortaya çıktı, mesleği ise...

Semih Çelik iki genç kızı vahşice katletti! Katilin fotoğrafı ortaya çıktı, mesleği ise...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.