Sezaryen doğumlara takip başlatıldı! Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti: 'Bebeğimizi kaybedecektik'

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Normal Doğum Eylem Planı" ile kamu, üniversite ve özel hastanelerin tümüne "Gebe Okulu" kurma zorunluluğu getirilecek, ebelerin görev ve yetkileri genişletilecek, sezaryen ameliyatlara yönelik denetim ve takip çalışmaları yapılacak.

SEZARYEN AMELİYATLARA YÖNELİK DENETİM BAŞLAYACAK

Doğum ve sezaryen yönetimi, Bakanlıkça hazırlanan klinik rehberlere göre gerçekleştirilecek. Hastanelerde sezaryen ameliyatlara yönelik denetim ve takip çalışmaları yapılacak. Kamudaki sağlık yöneticilerinin performans kriterlerine primer (ilk) sezaryen oranları da eklenecek. Sezaryen oranı yüksek hastanelere, kök nedenlerin belirlenmesine yönelik aylık ziyaretler yapılacak.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Bakanlık bu kapsamda sosyal medya hesabından “Annecim Başardık” adlı bir video paylaşarak şunları ifade etti:

"Normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur. Anne emzirmeye hemen başlayabilir ve günlük hayatına çok kısa zamanda dönebilir. Tıbbi olarak zorunluluk olmadıkça doğal ve sağlıklı olan normal doğumdur."

“Annecim Başardık”



Normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur. Anne emzirmeye hemen başlayabilir ve günlük hayatına çok kısa zamanda dönebilir. Tıbbi olarak zorunluluk olmadıkça doğal ve sağlıklı olan normal doğumdur.… pic.twitter.com/GTz6xsDdiq — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) October 3, 2024

TEPKİ GÖSTERDİLER

Bakanlığı paylaşımı sonrasında anne ve anne adayları videoya tepki gösterdi.