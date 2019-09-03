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Sezaryen sonrası normal doğumla ikinci kez anne oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

Mardin’de yaşayan Nazlı Özerdem, ilk bebeğini sezaryen ile dünyaya getirdi.

Sezaryen sonrası normal doğumla ikinci kez anne oldu

Mardin’de yaşayan Nazlı Özerdem, ilk bebeğini sezaryen ile dünyaya getirdi. İkinci bebeğinin gebeliğinde bu kez normal doğum yapmak isteyen ancak sezaryen sonrası normal doğumun bazı risklerinin bulunduğunu öğrenen Özerdem, Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’ne başvurdu ve burada normal doğumunu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirerek ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
Nazlı Özerdem ilk doğumunu sezaryen ile gerçekleştirdi. Özerdem, aradan geçen 3 yılın ardından ikinci kez anne olma heyecanı ile gebeliğinin son aylarına geldiğinde normal doğum yapmak istediğine karar verdi, ancak sezaryen sonrası bunun da bazı riskleri olduğunu öğrendi. Sezaryen sonrası normal doğum hakkında araştırma yapan Özerdem, Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Neval Yaman Görük’e ulaştı. Gerçekleştirilen kontrollerinde, normal doğum yapabileceği söylendi.

"Epidural anestezi ile normal doğum"
Op. Dr. Neval Yaman Görük, görüntülemede bebeğin ölçümlerinin haftası ile uyumlu ve pozisyonunun da normal olduğunu gördükten sonra 39’uncu haftada doğumu başlamış olan hastanın yatışının yapıldığını söyledi. Doğum öncesi gerekli tüm şartları sağladıktan sonra bebeğin durumunun takip edildiğinin altını çizen Op. Dr. Yaman, "Her şey normal seyrinde gidiyordu. Kasılmaları artan Nazlı Özdemir’e, normal doğum şansını artırmak için epidural anestezi gerekliliğini anlattık. Anestezi uzmanımız Dr. Civan Tiryaki, epidural anestezi öncesi anneyi ve eşini detaylı bilgilendirerek tedaviye başladı. Kasılmaları ağrı şeklinde hissetmeyen anne için oldukça konforlu bir normal doğum gerçekleşti” dedi.

"Bebeğimi sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdim"
Normal doğumdan sonra bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alan Nazlı Özerdem, "İlk bebeğimi sezaryen ile dünyaya getirmiştim. İkinci bebeğimi normal doğum ile dünyaya getirmek istedim. Eşimin de desteğiyle Op. Dr. Neval Yaman Görük’e ulaştık. Daha önce sezaryen sonrası normal doğum yapan hastalarının olduğunu öğrenmiştim. Sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdim. Çok mutluyum ve bu süreçte yanımda olan doktorlarıma çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Sezaryen sonrası normal doğumla ikinci kez anne oldu

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