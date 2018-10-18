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Sezaryende Avrupa birincisiyiz

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.10.2018 10:16 | Son Güncelleme

TÜRKİYE sezaryen sıralamasında yüzde 53'lük oranla dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE sezaryen sıralamasında yüzde 53'lük oranla dünyada dördüncü, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor.

Ajans Press’in tıp dergisi Lancet’in araştırmasından ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin sezaryen doğum oranında Avrupa’da birinci sırasına yerleştiği saptandı. Türkiye’nin dünya genelindeki sezaryen oranına bakıldığında da yüzde 53 ile dördüncü sırada olduğu görüldü. Listenin ilk sırasına yüzde 58 sezaryen doğum oranı ile Dominik Cumhuriyeti’nin yerleştiği tespit edildi. Rapor 2015 yılı verilerini yansıtırken, dünya genelindeki sezaryen doğum oranının yüzde 21 olduğu ve bu rakamın 2000 yılında sadece yüzde 12 olması dikkat çekti.

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Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017 ve 2018 yılları içerisinde gerçekleştirilen medya incelemesinde, sezaryen doğumla ilgili yazılı basına 7 bin 668 haberin yansıdığı tespit edildi. Öte yandan 2000 yılında sezaryen doğumla alakalı sadece 504 haber tespit edilirken, bu rakamın son yıllarda artması ve sağlık başlıkları içerisinde en çok konuşulanlar arasında yer alması ise dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.

Medyaya yansıyan haber başlıklarında, her beş doğumdan birinin sezaryen ile gerçekleşmesi, son yıllarda bu yönteme çok sık bir şekilde başvurulması ve özel sağlık kurumların kamu sağlık kurumlarına oranla bu yöntemi çok daha fazla uygulaması sağlık sayfalarına yansıyan ayrıntılar arasında yer aldı.

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