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Sezaryenle başlayan ameliyatlar zinciri sonucu ölüme soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 12:47 | Son Güncelleme

BURSA’da sezaryenle doğum yapan Güler Şen (38), minik kızı Yağmur’un ilk doğum gününü kutladıktan 4 ay sonra, rahatsızlığı nedeniyle eşiyle birlikte yürüyerek gittiği hastanede yaşamını yitirdi.

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)- BURSA’da sezaryenle doğum yapan Güler Şen (38), minik kızı Yağmur’un ilk doğum gününü kutladıktan 4 ay sonra, rahatsızlığı nedeniyle eşiyle birlikte yürüyerek gittiği hastanede yaşamını yitirdi. Eşi Güler Şen’in sezaryenle doğum yaptıktan sonra bir dizi ameliyat geçirdiğini söyleyen Ali Şen, “Eşim, kızımıza doyamadan öldü. Doktorların ihmalleri var diye düşünüyorum. Avukatım aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattım” dedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler Şen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi’nde oturan otomotiv işçisi Ali Şen, 3 yıl önce evlendiği eşi Güler Şen’in, 20 Haziran 2017 tarihinde evlerinin yakınındaki özel bir kadın doğum hastanesinde sezaryenle doğum yaptığını belirterek, “Sezaryen sırasında eşimin bağırsağı tahrip olmuş. Eşim ameliyata alındı ve bağırsağın 60 santimetresi kesilip, diren takıldı. Eşime diren takıldıktan sonra karnı şişti, ağzından ve burnundan yeşil renkte sıvı gelmeye başladı. Yaklaşık 5 saat süren bir ameliyat geçiren eşim, 17 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi ve beğimizle birlikte evine döndü” dedi. 'EŞİMİ HASTANEYE YÜRÜYEREK GÖTÜRDÜM' Şen ailesi, 2018'in Haziran ayında minik Yağmur'un ilk yaş gününü kutladılar. Bu mutlu günün 4 ay kadar sonrasında anne Güler Şen’de göbek fıtığı oluştu. Eşini hastaneye götüren Ali Şen, “Güler’i geçtiğimiz 31 Ekim günü evimizin yakınındaki hastaneye yürüyerek götürdüm. Eşim ameliyata alındı. Genel Cerrah M.E., kapalı ameliyat yaptıklarını ve çok başarılı geçtiğini söyledi. 2 Kasım günü eşim fenalaştı. Röntgeni çekildi. Gece ağrıları arttı. Doktorlar sabaha kadar beklemesi gerektiğini söylediler. Bekleyemeceğini söyleyince ağrı kesici verdiler. Hemen ameliyata almak için müdahalede bulundukları sırada eşimin kalbi durmuş. Ameliyattan vazgeçilip, yoğun bakıma alındı. 3 Kasım gecesi eşiminin ölüm haberini verdiler” diye konuştu. SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Hayatına, kızı Yağmur’a hem anne, hem baba olarak devam ettiğini belirten Ali Şen, “Eşim çok sağlıklı bir insandı, kaybetmenin acısını hala yaşıyorum. Şu anda 18 aylık olan kızım sürekli olarak annesini soruyor. Eşimin ölümünde geçirdiği ameliyatlar sırasında ihmal olduğunu düşünüyorum. Avukatım Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulundu. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum” dedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Şen'in avukatının başvurusu kabul etti ve hayatını kaybeden genç kadının, ölümünde ihmal olup olmadığı yönünde soruşturma başlattı.

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