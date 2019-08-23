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Sezen Aksu babasının yanından hiç ayrılmamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 17:11 | Son Güncelleme

İzmir’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım’ın doktoru, Yıldırım’ın çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğini ve ünlü sanatçının babasının yanından ayrılmadığını söyledi.Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Sezen Aksu babasının yanından hiç ayrılmamış

İzmir’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım’ın doktoru, Yıldırım’ın çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğini ve ünlü sanatçının babasının yanından ayrılmadığını söyledi.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım, 92 yaşında hayatını kaybetti. Sami Yıldırım’ın doktoru İzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Mert Akan da ünlü sanatçının babasının 4 haftadır yoğun bakımda takip edildiğini belirtti.
Doç. Dr. Akan, yaptığı açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde Sami Yıldırım’ı kaybettik. Kendisini 4 haftadır yoğun bakımda takip ediyorduk. Kendisi bize akciğer enfeksiyonu şikayetiyle gelmişti. Bununla beraber solunum yetmezliği de vardı. Son 1 hafta içerisinde genel durumunda bozulma ve enfeksiyona bağlı çoklu organ yetmezliği tablosu geliştiği için yaptığımız müdahalelere rağmen bugün 12.30 gibi kendisini kaybettik. Sezen Hanım da her zaman kendisinin yanındaydı. Hem Sezen Hanım’ın hem tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım, 1982 yılında İzmir’de açılan FETÖ’ye bağlı eğitim kurumlarından Yamanlar Kolejinin ilk müdürü olarak görev yapmıştı.
Öte yandan, 2016 yılında ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun hayatını kaybeden annesi Şehriban Yıldırım için Fethullah Gülen de bir taziye mesajı göndermişti.

Sezen Aksu babasının yanından hiç ayrılmamış

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