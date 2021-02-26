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  4. Sezen Aksu besteledi Serenay Sarıkaya söyledi

Sezen Aksu besteledi Serenay Sarıkaya söyledi

26.02.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Gülben Ergen'in seslendirdiği 'Bu Benim Hikayem' parçasını, usta sanatçı Sezen Aksu'nun kendisi için bestelediğini açıkladı.

Serenay Sarıkaya, "Kozasını yırtıp çıkanlara, yeniliklere kanat çırpanlara..." notu ile sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

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Ünlü oyuncunun, Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Madem bugün #tbt günü, o zaman bir 2015 #tbt'si gelsin benden. O zamanlar üzerinde çalıştığımız bir proje için canımın içi Sezen bu şarkıyı oracıkta, benim gözlerimin önünde yazıp bestelemişti..."

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"Kendimden geçmiş bir şekilde onun yaratımını izlerken ne kadar şanslı olduğumu, ne eşsiz bir şeye şahit olduğumu düşünüp hayret etmiştim..."

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"Stüdyosuna girip şarkıyı hemen söyleyivermiş, kan ter içinde çıkmıştım dışarıya 'acaba beğenecek mi?' diye. Şükür ki gözlerimin içine bakarak beğenisini dile getirdi..."

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"Hayatım boyunca unutamayacağım bir anım olmuş oldu onunla. Bu kayda tesadüf eseri ulaşınca dayanamadım sizinle paylaşmak istedim. İyi dinlemeler."

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Sibel Can, Nilgün Belgün, Didem Soydan, Hatice Aslan, Ece Yörenç ve Tube Ünsal gibi birçok ünlü isim, yorumları ile Serenay'ın performansına beğenilerini dile getirdi.

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Serenay Sarıkaya, Instagram,
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