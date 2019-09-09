MAGAZİN

Sezen Aksu’dan Mazhar Alanson'a ithafen 'Zaten yaz 3 aydı...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

Sezen Aksu'nun yeni keşfi Okay Barış, Sezen Aksu imzalı şarkısıyla, Mazhar Alanson'a selam gönderdi...

Sezen Aksu’dan Mazhar Alanson'a ithafen 'Zaten yaz 3 aydı...'

Sezen Aksu ‘nun “Okay aslında elektronik şarkılar yapmayı ve söylemeyi tercih eden bir müzisyen. Ama elektronik müzikte yeteri kadar ortaya çıkmayan çok özel bir sesi ve duygusu var. “Gel, bir tane de böyle bir albümün olsun” dedim. Bir sene sonra kabul etti. Pek de güzel oldu bence... Okay, sokaktan mezun; en zorlu okuldan... Sesindeki tevekkül, isyan, şefkat, abilik oralardan. Ustalığı da öyle... Usta-çırak geleneğinin disiplininden ve çelebi adabından. Tam anlatamayabilirim: Okay bi’ şey... Bi’ şey de adını bulamıyorum. Siz bulursunuz zaten.” dediği yeni keşfi Okay Barış ‘Artık Sevilmiyor Böyle’ albümünün 2’nci klibini “Zaten Yaz 3 Aydı” şarkısına çekti.

Okay Barış Fotolar (6)

Zaten Yaz 3 Aydı

Ne kadar güzel bir yazdı
Her yer maviydi beyazdı
Sahil ateş kum
Bodrum Bodrum her şey tamamdı

Kimimiz gitar çalıyordu
Kimimiz ufka dalıyordu
Ne gamsızlık ne kaygısızlık
Ahh bir kez oldu

Gittin çok işin gücün vardı
Zaten çok kısa bir araydı
Saftık öyle sanmak kolaydı
Zaten yaz üç aydı

Seneler sonra tesadüfen
Karşılaştık ya aniden
Hatırladın mı sızladın mı?
Bana sözün vardı

Söz & Müzik: Sezen Aksu
Düzenleme: Okay Barış

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Kısa süre önce boşanmışlardı! 'Evlendik'Kısa süre önce boşanmışlardı! 'Evlendik'
50 kilo vermiş! 'Değişimin gücü...'50 kilo vermiş! 'Değişimin gücü...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sezen aksu Mazhar Alanson

En Çok Okunan Haberler

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

F.Bahçe'den kötü prova

F.Bahçe'den kötü prova

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Orhan Gencebay silahlı saldırıya mı uğradı? Eşi Sevim Emre açıkladı

Orhan Gencebay silahlı saldırıya mı uğradı? Eşi Sevim Emre açıkladı

Ali Ağaoğlu'nun parasını saydı, işinden oldu

Ali Ağaoğlu'nun parasını saydı, işinden oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinem Kobal göğüs dekoltesiyle beğeni topladı

Göğüs dekoltesiyle beğeni topladı

Ayhan Taş ve Esin Taş yeniden evlendi!

Kısa süre önce boşanmışlardı! 'Evlendik'

Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü 50 kilo vermiş!

50 kilo vermiş! 'Değişimin gücü...'

Aslıhan Doğan iddiaları doğruladı!

70 bin TL'lik anaokulu için sıraya girdiler!

Bülent Ersoy: Gece 1'den sonra konsomasyona çıkıyorum

'Gece 1'den sonra konsomasyona çıkıyorum'

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.