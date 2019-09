Sezen Aksu’dan Mazhar Alanson'a ithafen 'Zaten yaz 3 aydı...'

Sezen Aksu ‘nun “Okay aslında elektronik şarkılar yapmayı ve söylemeyi tercih eden bir müzisyen. Ama elektronik müzikte yeteri kadar ortaya çıkmayan çok özel bir sesi ve duygusu var. “Gel, bir tane de böyle bir albümün olsun” dedim. Bir sene sonra kabul etti. Pek de güzel oldu bence... Okay, sokaktan mezun; en zorlu okuldan... Sesindeki tevekkül, isyan, şefkat, abilik oralardan. Ustalığı da öyle... Usta-çırak geleneğinin disiplininden ve çelebi adabından. Tam anlatamayabilirim: Okay bi’ şey... Bi’ şey de adını bulamıyorum. Siz bulursunuz zaten.” dediği yeni keşfi Okay Barış ‘Artık Sevilmiyor Böyle’ albümünün 2’nci klibini “Zaten Yaz 3 Aydı” şarkısına çekti.

Zaten Yaz 3 Aydı

Ne kadar güzel bir yazdı

Her yer maviydi beyazdı

Sahil ateş kum

Bodrum Bodrum her şey tamamdı

Kimimiz gitar çalıyordu

Kimimiz ufka dalıyordu

Ne gamsızlık ne kaygısızlık

Ahh bir kez oldu

Gittin çok işin gücün vardı

Zaten çok kısa bir araydı

Saftık öyle sanmak kolaydı

Zaten yaz üç aydı

Seneler sonra tesadüfen

Karşılaştık ya aniden

Hatırladın mı sızladın mı?

Bana sözün vardı

Söz & Müzik: Sezen Aksu

Düzenleme: Okay Barış