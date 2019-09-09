Sezen Aksu’dan Mazhar Alanson'a ithafen 'Zaten yaz 3 aydı...'

Sezen Aksu ‘nun “Okay aslında elektronik şarkılar yapmayı ve söylemeyi tercih eden bir müzisyen. Ama elektronik müzikte yeteri kadar ortaya çıkmayan çok özel bir sesi ve duygusu var. “Gel, bir tane de böyle bir albümün olsun” dedim. Bir sene sonra kabul etti. Pek de güzel oldu bence... Okay, sokaktan mezun; en zorlu okuldan... Sesindeki tevekkül, isyan, şefkat, abilik oralardan. Ustalığı da öyle... Usta-çırak geleneğinin disiplininden ve çelebi adabından. Tam anlatamayabilirim: Okay bi’ şey... Bi’ şey de adını bulamıyorum. Siz bulursunuz zaten.” dediği yeni keşfi Okay Barış ‘Artık Sevilmiyor Böyle’ albümünün 2’nci klibini “Zaten Yaz 3 Aydı” şarkısına çekti.
Zaten Yaz 3 Aydı
Ne kadar güzel bir yazdı
Her yer maviydi beyazdı
Sahil ateş kum
Bodrum Bodrum her şey tamamdı
Kimimiz gitar çalıyordu
Kimimiz ufka dalıyordu
Ne gamsızlık ne kaygısızlık
Ahh bir kez oldu
Gittin çok işin gücün vardı
Zaten çok kısa bir araydı
Saftık öyle sanmak kolaydı
Zaten yaz üç aydı
Seneler sonra tesadüfen
Karşılaştık ya aniden
Hatırladın mı sızladın mı?
Bana sözün vardı
Söz & Müzik: Sezen Aksu
Düzenleme: Okay Barış
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