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Sezen Aksu'dan Simge'ye uğur hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 09:29 | Son Güncelleme

Pop müziğin başarılı ismi Simge, organizasyonunu Bayhan Production'un üstlendiği İstanbul'a yıldız yağdıran 'Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi' konserler serisi kapsamında kariyerindeki ilk konserini 5 Ağustos Çarşamba gecesi gerçekleştirecek.

Sezen Aksu'dan Simge'ye uğur hediyesi

"Mış mış", "Üzülmedin mi', 'Prens ve Prenses', 'Yankı', 'Ben bazen', 'Öpücem', 'Yalnız Başına' ve 'As As Bayrakları' ile müzik severlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Simge, konserde sahnede kendi şarkılarının yanı sıra çok severek okuduğu şarkılardan oluşan çok özel repertuvarı ile konukların karşısına çıkacak.

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu sanatçıların er meydanı olarak bilindiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyleyen Simge'ye bir başka mutluluğu da Minik Serçe Sezen Aksu yaşattı. Simge, kariyerinde ilk Harbiye Açıkhava konserine Sezen Aksu'nun kendisine 'Uğurlu gelsin' diyerek hediye ettiği ayakkabıyla çıkacak.

Simge Foto (5)

Simge'nin, 5 Ağustos Çarşamba bu mutlu gecesinin heyecanına ise Demet Akalın, Deniz Akkaya, Emel Müftüoğlu, Gülben Ergen ve Seda Sayan sosyal medya hesaplarından konser afişini paylaşarak ortak oldular.

Demet Akalın, geçen yıl kendi Harbiye Açıkhava Konseri sahnesine davet edip şarkılar söylettiği Simge için hayranlarına "Alın biletlerinizi ben alacağım, uğur olsun" notu yazdı.

Gülben Ergen ise "Güzeller güzeli Simge yolun, şansın açık olsun. İstanbul al biletlerini şimdiden" notu yazdı.

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