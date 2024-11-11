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  4. Sezen Aksu, Mardin'de çekilen yeni dizi "Uzak Şehir"e ağıt yazdı

Sezen Aksu, Mardin'de çekilen yeni dizi "Uzak Şehir"e ağıt yazdı

11.11.2024 14:29
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Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu’nun ilk bölümü 11 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak olan ve çekimleri Mardin’de devam eden Kanal D’nin yeni dizisi “Uzak Şehir” için ‘De Mardin’ ismiyle özel bir şarkı yazdığı ortaya çıktı.

"De Mardin" kampı

Dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo’nun gitar konçertosu, Sezen Aksu’nun adapte Türkçe sözleriyle ‘De Mardin’ olarak yeniden hayat buldu. Minik Serçe, tüm kadınlara adadığı eserin sözleri için adeta kampa girerek haftalarca çalıştı ve yüzlerce satır kaleme aldı. Yazdığı satırların arasından seçtiği o çok özel sözler, “De Mardin” olarak doğdu.

Yeni keşif vokaller

Uzak Şehir (2)
Joaquin Rodrigo’nun gitar konçertosundan Türkçe’ ye uyarlanan eser, Fiorecantu’nun yorumu ve Sezen Aksu’nun yeni keşifleri Tuba Önal ve Sibel Gürsoy’un vokaliyle hayat buldu. Minik Serçe’nin kaleme aldığı eserin düzenlenmesini Atakan Ilgazdağ yaparken, tonmaysterliğini Arzu Alsan ve mix’ini ise Murat Bulut yaptı.

Kadınlara ithaf

Uzak Şehir (17)
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı başrollerinde buluşturan ve müziğiyle de merak uyandıran Uzak Şehir için Sezen Aksu’nun usta kaleminden dökülen o sözler;

Be Mardin, Nemrut’un çileli yıldızı
Kadınlarının daha kızken ağarırmış kan kınası gür saçları
Yıkarmış bütün günahları

De Mardin de hadi
En imtiyazsız, en yok en kayıt dışı
Kaç isyan var, kaç tevekkül, kaç çıbanın başı
Anlatmalı esasını hadi
Ne rızam var ne kaldı gözüm yaşı

De Mardin ben susturulduğun söz hakkınım
Kaydet ki şahidiyim bütün o koparılan kadınların kanı
Kendisini asırlar boyu doğuran o kül Zümrüt-ü Anka’nın.

11 Kasım Pazartesi başlıyor

Uzak Şehir (5)
Bir annenin oğluyla kendisi için verdiği özgürlük mücadelesine, Albora fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına ve etkileyici aşk hikayelerine sahne olacak dizi ‘Uzak Şehir’ 11 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
dizi Uzak Şehir
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