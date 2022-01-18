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Sezen Aksu'nun evinin önünde Milli Beka Hareketi üyelerinden protesto eylemi

18.01.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" ifadelerine tepki çekmişti. Beykoz'da toplanan Milli Beka Hareketi üyeleri de Sezen Aksu’nun şarkı sözlerini protesto etti. Yaklaşık 20 kişilik grup basın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti İslam'ın son kalesi, insanlığın son umududur" dedi. Trafiğin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle güvenlik önlemi alan polis ekipleri evin önündeki grubu uzaklaştırdı.

Sezen Aksu'nu Beykoz Kanlıca'daki evinin önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, şarkısında geçen bazı sözlerinden dolayı sanatçıyı protesto etmek istedi. Ancak polis ekipleri grubu uzaklaştırdı. Bunun üzerine yakındaki Kanlıca Meydanı'nda saat 20.30'da toplanan grup, Sezen Aksu'yu protesto edip, basın açıklaması yaptı.

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Kanlıca Meydanı’nda gerçekleşen açıklamada sanatçının şarkısında bulunan bazı sözler protesto edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Açıklama sonrası grup sorunsuz şekilde dağıldı.

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"BURAYA ÜMMETİN VE MİLLETİN SESİ OLMAK İÇİN GELDİK"

Açıklamada bulunan Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin toplanma sebeplerini belirterek, “Bugün burada toplanmamızın sebebi, Sezen Aksu’nun yazmış olduğu bir şarkının içinde geçen 'Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva’ya' sözlerine tepki vermek. İnsanlığın atası olan İlk Peygamber Hz. Adem Aleyhisselama ve Hz. Havva Annemiz Aleyhisselama alenen aşağılanmasına karşılık bu 'Minik Cahile' haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, biz buraya kimseyi tehdit etmeye gelmedik, biz buraya bu Milletin ve bu Ümmetin haklı sesi olmaya ve bu kalenin de İslam'ın son kalesi olduğunu dosta düşmana haykırmaya geldik" dedi.

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