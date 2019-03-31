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SEZEN AKSU OYUNU BEYKOZ'DA KULLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:51 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA Ünlü sanatçı Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Ünlü sanatçı Sezen Aksu oyunu Beykoz'da kullandı.
Aksu saat 16.30 sıralarında Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. Aksu oy kullanmak için bir süre sırada bekledi. Aksu'nun beklediği sırada oy kullanmaya gelen bazı kişiler ünlü sanatçı ile fotoğraf çektirdi. Sezen Aksu daha sonra burada oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatandaşlık görevini yaptım. Hayırlı, uğurlu olsun. Herkes gibi görevimi yaptım. Sade vatandaşız hepimiz." dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Aksu'nun okula gelmesi
-Aksu'nun sırada beklemesi
-Aksu'nun oyunu kullanması
-Aksu'nun açıklamaları
-Genel ve detaylar

31.03.2019 -16.45 Haber Kodu : 190331287

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