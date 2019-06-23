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Sezen Aksu oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 09:57 | Son Güncelleme

ÜNLÜ  sanatçı Sezen Aksu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokulunda oyunu kullandı.

Sezen Aksu oyunu kullandı

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokulunda oyunu kullandı. Minik serçe lakaplı sanatçı saat 09.15'te okula geldi. Oy atma işleminin öncesinde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aksu oy kullanma işlemi için sandığına gitti. Zarfı sandığa atacağı sırada kendisine 'Poz verir misiniz?' diyen basın mensuplarına Aksu, esprili bir şekilde, "Poz veremem, bıraktım o işleri." dedi.

(FOTOĞRAF)

Sezen Aksu oyunu kullandıSezen Aksu oyunu kullandıSezen Aksu oyunu kullandıSezen Aksu oyunu kullandı

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